Neuburg

vor 3 Min.

Schönes Wetter hält Gesund und Aktiv-Besucher fern

Plus Ausnahmsweise findet die Gesund und Aktiv-Veranstaltung dieses Jahr im Sommer statt. Yoga ist heuer das bestimmende Thema.

Von Manfred Dittenhofer

30 Aussteller, zahlreiche Fachvorträge und jede Menge Programmpunkte, viele davon zum Mitmachen, prägten die 16. Auflage der Neuburger Gesundheitsmesse „Gesund und Aktiv“, die am Wochenende in und im Umfeld der Parkhalle stattgefunden hat. Von A wie Aktivpark bis Y wie Yoga war für jedes Alter etwas geboten. Vom Hightech-Fahrrad bis zur hypermodernen Schlafstätte reichte die Palette der Aussteller. Bei den Fachvorträgen ging es um gesunde Ernährung genauso wie um Entspannungsverfahren in der Schmerztherapie – nur zwei Beispiele von vielen.

