Aufruf: Wer will seinen Naturgarten zertifizieren lassen?

Besitzer eines Naturgartens können sich für die Plakette "Naturgarten - Bayern blüht" bewerben. Im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen sind bereits 24 Gärten ausgezeichnet.

Naturgärten leisten einen wertvollen Beitrag für die Vielfalt unserer Umwelt. Diese vorbildhaften Gärten auszuzeichnen und dies auch nach außen sichtbar zu machen, ist das Ziel der bayernweiten Initiative "Naturgarten – Bayern blüht". Engagierte Gartenbesitzer erhalten so eine offizielle Anerkennung für eine umweltgerechte und ressourcenschonende Gestaltung und Bewirtschaftung ihrer Gartenanlagen.

Im vergangenen Jahr wurden in ganz Bayern wieder über 500 Gärten mit der Plakette "Naturgarten - Bayern blüht" ausgezeichnet. Auch im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen sind bereits 24 artenreich gestaltete Privatgärten zertifiziert. Diese Oasen der Artenvielfalt sind über den ganzen Landkreis verteilt, im Westen in den Gemeinden Burgheim und Ehekirchen, im Norden im Stadtgebiet Neuburg und den Gemeinden Bergheim und Weichering, in der Mitte in den Donaumoosgemeinden Karlshuld, Karlskron und Königsmoos und im Süden in Schrobenhausen und der Gemeinde Aresing.

Naturgärten im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen gesucht

Wer ebenfalls einen Naturgarten besitzt, kann sich jetzt für eine Zertifizierung bewerben. Nähere Informationen zu den Pflicht- und Kür-Kriterien erfahren Interessierte auf der Website des Kreisverbandes für Gartenbau und Landespflege Neuburg-Schrobenhausen. Nach diesen festgelegten Kriterien werden die Gärten bei gemeinsamen Gartenrundgängen mit den Besitzern durch zwei ausgebildete Zertifizierer begutachtet und bewertet. Dabei werden auch Fragen rund um den Garten beantwortet, also Gartenberatung inklusive. Nähere Infos bei der Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landespflege des Landkreises, Anmeldung ab sofort unter www.gartenbauvereine-nd-sob.de möglich. (AZ)

Lesen Sie dazu auch