Ausbildungsstart: Jede Menge Lehrstellen im Angebot

Plus Rund ein Drittel aller Ausbildungsplätze im Landkreis ist zum 1. September noch unbesetzt. In welchen Berufen das Angebot noch besonders groß ist.

Zum Start des neuen Ausbildungsjahres haben viele junge Menschen in der Region Neuburg-Schrobenhausen ihren ersten Arbeitstag, unter ihnen sind auch 14 Flüchtlinge. Gleichzeitig sind aber viele Ausbildungsstellen noch unbesetzt. Nach Angaben der Agentur für Arbeit konnte ein Drittel der Lehrstellen bislang nicht vermittelt werden. 683 Ausbildungsstellen standen dieses Jahr zur Verfügung, 240 sind aktuell noch unbesetzt. Die 37 Schulabsolventen, die bis dato noch keinen Lehrvertrag unterschrieben haben, können also rein theoretisch aus dem Vollen schöpfen. "Der Trend zum höheren Bildungsabschluss ist ungebrochen", sagt Peter Kundinger.

Immer mehr Branchen vermelden einen Rückgang an Bewerbern, häufig betroffen sind der Einzelhandel, das Handwerk oder die Pflege. Im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen gibt es noch 40 unbesetzte Lehrstellen im Einzelhandel, weitere 29 sind es im Verkauf. 16 Schulabgänger und Schulabgängerinnen könnten sich aktuell noch als Zahnmedizinische Fachangestellte bewerben. Auch handwerkliche Berufe wie Tischler oder Elektroniker verzeichnen noch offene Lehrstellen.