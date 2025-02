Bundestagswahl im Raum Neuburg: Zahlen, Daten, Fakten für Profis

Nur noch wenige Tage, dann wählt Deutschland einen neuen Bundestag. Viele sehnen den Tag der Entscheidung und das Ende von Wahlkampfdebatten im TV und Wahlwerbung auf allen Kanälen herbei. Die wichtigsten Fakten zur Wahl vor Ort hat die Neuburger Rundschau nochmal zusammengetragen.

Wie viele Menschen im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen dürfen wählen?

Im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen sind am 23. Februar exakt 72.376 Wahlberechtigte aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Die Mehrzahl, 49.853 Bürgerinnen und Bürger, ist dem Wahlkreis Ingolstadt 215 zugeordnet, der insgesamt 122 Wahlbezirke im Stadtgebiet Ingolstadt, im Landkreis Eichstätt und eben im nördlichen Teil unseres Landkreises umfasst. Der Rest der Landkreisbürger wählt im Wahlkreis Freising 213 - insgesamt 22.523 Personen. Von allen Gemeinden im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen hat Karlshuld die meisten Wahlberechtigten - exakt 4621. Die wenigsten Stimmberechtigten weist die Gemeinde Berg im Gau mit 1022 Personen auf.

Wie viele Parteien und Direktkandidaten treten bei der Bundestagswahl an?

Im Wahlkreis Ingolstadt gibt es 2025 elf Direktkandidaten und insgesamt 17 verschiedene Parteien, die um die Stimme der Wählerinnen und Wähler kämpfen. Neu dabei ist das Bündnis Sarah-Wagenknecht (BSW) und das Bündnis Deutschland - beides neu gegründete Parteien. 2021 hatte der Wähler deutlich mehr Auswahl für sein zweites Kreuz: 26 verschiedene Parteien traten damals an, darunter beispielsweise auch „Die Urbane Hip-Hop Partei - du.“ oder „Die Partei für Verjüngungsforschung“.

Warum wählen die Menschen in Schrobenhausen andere Kandidaten als in Neuburg?

Seit 2013 ist der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen in zwei Wahlkreise „geteilt“. Damals allerdings gehörte lediglich die Gemeinde Aresing zum Wahlkreis Freising. Seit 2017 aber wählen auch die Bürgerinnen und Bürger aus Schrobenhausen und der Verwaltungsgemeinschaft Schrobenhausen – also Berg im Gau, Brunnen, Gachenbach, Langenmosen und Waidhofen - im Wahlkreis Freising. Dort treten andere Kandidaten an als im Wahlkreis Ingolstadt. Eine Neuordnung der Wahlkreise resultiert aus der Bevölkerungsentwicklung, weil die Anzahl an Bürgern pro Wahlkreis gerecht verteilt sein soll. Für das Landratsamt bedeutet diese Teilung des Landkreises in zwei Wahlkreise quasi einen doppelten Verwaltungsaufwand. Zudem arbeiten die Wahlämter Ingolstadt und Freising mit unterschiedlichen Fristen.

Wie viele Briefwähler gibt es dieses Jahr bei der Bundestagswahl? Wie viele waren es 2021?

Per Brief seine Stimme abzugeben, ist offensichtlich nach wie vor sehr beliebt. Schon jetzt haben 32.239 Personen die Unterlagen beantragt - also fast jeder Zweite. Die Abgabe sollte spätestens bis zum 23. Februar, 18 Uhr, bei der jeweiligen Gemeinde oder Stadtverwaltung erfolgt sein. Bei der vergangenen Wahl hatten am Ende 37.504 Personen ihre Stimme per Brief abgegeben.

Wer hat die besten Chancen, in den Bundestag einzuziehen?

Am Wahlsonntag dürfte es bei der Wahl des Direktkandidaten im Wahlkreis Ingolstadt 215 kaum Überraschungen geben. Reinhard Brandl von der CSU wird mit hoher Wahrscheinlichkeit wiedergewählt. Es wäre seine fünfte Amtszeit im Bundestag. Auch Meinungsforschungsinstitute wie wahlkreisprognose.de, die bis auf die Wahlkreisebene Trends analysieren, sehen Brandl zu 89 Prozent direkt gewählt. Ebenfalls gute Chancen, ein Mandat zu erringen, hat Lukas Rehm von der AFD. Er steht auf der Bayern-Liste auf Platz 13. Experten gehen von der Daumenregel aus, dass pro Prozentpunkt der Zweitstimmen für die Partei die gleiche Anzahl an Kandidaten von der Liste ins Parlament gewählt sind. Derzeit liegt die AFD laut Umfragen bayernweit bei etwa 15 Prozent.

Was ist bei dieser Bundestagswahl anders?

Natürlich vor allem das Datum. Normalerweise wird ein neuer Bundestag alle vier Jahre im September gewählt - nach dem Misstrauensvotum gibt es jetzt die vorgezogene Wahl im Februar. Auch neu: Im Wahlkreis Ingolstadt gibt es zudem erstmals überhaupt einen Direktkandidaten der Tierschutzpartei, Christophe Andreoli. Und seit 2025 hat der Wahlkreis Ingolstadt die Nummer 215 - bisher war es die Nummer 216. Grund dafür: Aufgrund der Bevölkerungsentwicklung wurde ein Wahlkreis aus Sachsen-Anhalt an Bayern umverteilt. Dadurch änderte sich bei den bisherigen Wahlkreisen 72 bis 255 die Nummerierung - so auch beim Wahlkreis Ingolstadt.

Darf man auch im Faschingskostüm zur Wahl?

Der 23. Februar ist mitten in der Faschingssaison. Zwar wurde der Umzug der Burgfunken in Neuburg extra verschoben, doch rein rechtlich dürften Wahlberechtigte sogar verkleidet an die Wahlurne gehen. Bei der Kleidungsauswahl sind Bürger nicht eingeschränkt und können grundsätzlich auch im Kostüm wählen, solange sie identifizierbar bleiben. Nur wenn das eigene Erscheinungsbild die allgemeine Ordnung im Wahllokal gefährdet oder öffentliches Ärgernis erregt, kann der Wahlvorstand einschreiten. Personen mit politischen Botschaften, Parteisymbolen oder verbotenen Symbolen auf der Kleidung können durch den Wahlvorstand aus dem Wahlraum verwiesen werden.

Bundestagswahl im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen und in Ingolstadt: Bis wann gibt es die Ergebnisse?

Die Wahllokale haben wie immer zwischen 8 und 18 Uhr geöffnet. Danach wird direkt ausgezählt. Laut Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen werden gegen 19 Uhr die ersten Ergebnisse einzelner Wahlbezirke erwartet. Bis 20 Uhr rechnet man dort damit, dass der überwiegende Teil der Schnellmeldungen vorliegt.

Verfolgen Sie einfach am 23. Februar unseren Live-Blog. Dort gibt es alle Informationen, wie die Menschen im Landkreis, in Neuburg und Schrobenhausen und den Gemeinden abgestimmt haben und wie die Kandidaten auf die Ergebnisse reagieren. Und die Redaktion analysiert für Sie die Wahl vor Ort. Die Ergebnisse für alle Gemeinden im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen finden Sie am Wahlabend hier.Die Wahlergebnisse für den Wahlkreis Ingolstadt gibt es in dieser Übersicht. Alle Entwicklungen für die gesamte Region fassen wir in unserem Bundestagswahl-Special für Sie zusammen.