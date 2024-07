Das ist jetzt beim KJR-Ferienprogramm geboten

Der Kreisjugendring Neuburg-Schrobenhausen organisiert in diesem Sommer ein großes Ferienprogramm. Geboten sind Aktivitäten in vielen Orten des Landkreises. Anmeldungen sind möglich unter www.kjr-neusob.de – was in diesen Tagen geboten ist und wofür es noch freie Plätze gibt, fassen wir hier zusammen:

Neuburg In der Nacht von Freitag auf Samstag können Jugendliche zwischen 12 und 15 Jahren im Juze übernachten. Treffpunkt ist um 18 Uhr im Jugendzentrum Neuburg, Fünfzehner Straße 24. Das Ende der Veranstaltung ist am Samstag um 10 Uhr. Die Teilnahmegebühr beträgt 7 Euro, mitzubringen sind eine Einverständniserklärung der Eltern, feste Schuhe, Mücken- und Sonnenschutz, Schlafsack, Decke, Kissen, Luftmatratze oder Feldbett, Grillgut und falls notwendig Medikamente.

Ehekirchen Am Donnerstag können Kids in Ehekirchen Haare flechten. Treffpunkt ist um 14.30 Uhr im Weberweg 4 in Ehekirchen-Haselbach, die Aktion geht bis 16.30. Die Teilnahmegebühr beträgt 2 Euro, mitzubringen sind Bürste, Kamm und ein Getränk. Anmeldungen sind noch möglich, allerdings sind die Plätze nur für Kinder aus Ehekirchen vorgesehen.

Klingsmoos Am Freitag gibt es für Kinder von 4 bis 8 Jahren eine Fußball-Olympiade. Treffpunkt ist um 15 Uhr auf dem Sportgelände des SV Klingsmoos, Sandizeller Straße 4. Das Ende der Olympiade ist um 18 Uhr. Die Teilnahmegebühr beträgt 5 Euro, mitzubringen ist Sportbekleidung. Anmeldungen sind möglich, allerdings sind die Plätze für Kinder aus Königsmoos vorgesehen.

Außerdem können Kids ab 3 Jahren morgen beim Hobby Horse Parcours mitmachen. Treffpunkt ist um 15.30 Uhr ebenfalls auf dem Sportplatz in Klingsmoos, Sandizeller Straße 4. Das Ende der Veranstaltung ist um 18 Uhr. Die Teilnahmegebühr beträgt 5 Euro, mitzubringen ist ein Hobby Horse. Einige wenige Anmeldungen sind noch möglich. (AZ)