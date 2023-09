Diese tierischen Ausflugsziele in und um Neuburg sind einen Besuch wert

Von Elisabeth Sutner und Laura Dietrich - vor 16 Min. Artikel anhören Shape

Lust auf einen Ausflug mit tierischer Begegnung? Dann haben wir das richtige für Sie. Die Redaktion hat acht Ausflugstipps zusammengestellt, die sich nicht nur für Kinder eignen.

Der Herbst steht vor der Tür und es ist Zeit für Ausflüge. In der Umgebung rund um Neuburg gibt es viele schöne Ziele, aber eben auch welche mit tierischer Begegnung. Warum also nicht die Familie einpacken? Gerade für Kinder ist die Vorfreude auf Pferde, Schweine und co. ein Ansporn, nach draußen zu gehen. Die Redaktion hat für sie acht Tipps zusammengestellt.

Zu den Bewohnern des Altenheims im Schwalbanger zählen auch vier Hängebauchschweine. Diese leben direkt neben dem Kleinkinderspielplatz und dem Seniorenheim. Foto: Elisabeth Sutner

Hängebauchschweine im Schwalbanger: Am BRK-Seniorenheim am Schwalbanger gibt es seit einigen Jahren vier Hängebauchschweine. Die gutmütigen Tiere bekommen regelmäßig Besuch von den Bewohnern des Altenheims, direkt neben dem Stall mit kleiner Freifläche ist aber auch ein Kleinkinderspielplatz zwischen den Häusern. Der Besuch bei den grunzenden und wirklich netten Schweinen ist ein beliebtes Ziel für einen spontanen Nachmittagsausflug, denn die Tiere sind immer vor Ort. Vom Zaun des Spielplatzes aus, haben die Kinder einen optimalen Blick auf die Schweine, wie sie sich suhlen und fressen. Das BRK hat nur eine große Bitte: Die Tiere sollten nicht gefüttert werden, sonst können sie krank werden.

