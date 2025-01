Der Wahlkampf in der Region Neuburg findet ohne Politprominenz statt

Friedrich Merz (CDU) kommt nicht, genauso wie Robert Habeck von den Grünen. Und nun hat auch noch Olaf Scholz abgesagt. Der Bundeskanzler (SPD) wäre der einzige prominente Politiker gewesen, der im Bundestagswahlkampf der Region einen Besuch abstattet. Doch jetzt hat Scholz seinen geplanten Auftritt in Ingolstadt am Freitag nach der verlorenen Abstimmung über den Asylplan der CDU/CSU im Bundestag abgesagt. Das teilte die Pressestelle des SPD-Parteivorstandes in Berlin mit.

Ursprünglich hätte Olaf Scholz ab 15.30 Uhr im Kulturzentrum neun in der Elisabethstraße sprechen sollen. Nun jedoch wurde der Termin aufgrund der „bedeutenden Tage im Deutschen Bundestag“ sowie kurzfristiger Änderungen im Ablauf der Sitzungswoche gestrichen.

Damit dürfte feststehen, dass nahezu alle bekannten Vertreter der Parteien in diesem Jahr bei ihrer kurzen, aber intensiven Wahlkampftour durch die Republik weder in Ingolstadt, Eichstätt, Pfaffenhofen, Neuburg oder Schrobenhausen live zu erleben sien werden. Nach Greding (Landkreis Roth) ins Hippodrom hingegen, das sich inzwischen zu einer Art Veranstaltungszentrum der AfD in Bayern gemausert hat, kommt am Freitag, 7. Februar, um 16 Uhr die Parteivorsitzende und Kanzlerkandidatin Alica Weidel.

Kurzer Winterwahlkampf bestimmt das magere Personalaufgebot

Ansonsten bestimmt der kurze Winterwahlkampf das Personalaufgebot. So diskutiert der Direktkandidat von Bündnis 90/Die Grünen, Merlin Nagel, am heutigen Freitag ab 18 Uhr mit der grünen Bundestagsabgeordneten Jamila Schäfer (München) im Hotel Gasthof zum Anker, während am Mittwoch, 12. Februar, um 19 Uhr die grüne Landesvorsitzende Eva Lettenbauer in Sigis Almhütte im Ingolstädter Mo angekündigt ist.

Lange Zeit stand der Name „Seehofer“ in Neuburg für den Stimmkreisabgeordneten der CSU und bayerischen Ministerpräsidenten. Nun kommt dessen Tochter Susanne am Samstag, 1. Februar, auf den Neuburger Wochenmarkt – als Wahlkämpferin für die FDP. Von 10.30 Uhr bis 12 Uhr steht Susanne Seehofer mit den FDP-Direktkandidaten Nikita Jan Renner (für Neuburg) und Vittorino Monti (für Schrobenhausen) am Infostand ihrer Partei Rede und Antwort. Und die Linke bietet den bayerischen Spitzenkandidaten Ates Gürpinar am Donnerstag, 6. Februar, um 19 Uhr im alevitischen Kulturzentrum in Ingolstadt auf, wo er mit der Ingolstädter Direktkandidatin Sarah Vollath über das Gesundheitssystem diskutieren wird.