Diebe wollen sich im Landkreis gestohlene Kupferrohre vergolden lassen

Plus Vor knapp einem Jahr häufen sich im nördlichen Landkreis Diebstähle von Kupferleitungen und -rohren. Am Mittwoch saßen zwei der mutmaßlichen Täter vor Gericht.

Von Claudia Stegmann

Sie sollen Dachrinnen, Rohre und Leitungen aus Kupfer gestohlen haben. In Rennertshofen, Ehekirchen, Bergheim, Neuburg sowie in den benachbarten Landkreisen sollen sie unterwegs gewesen sein, um in Neubauten, an öffentlichen Gebäuden und Kapellen an das begehrte Metall zu gelangen. Am Mittwoch wurden zwei rumänischen Männern vor dem Amtsgericht Neuburg insgesamt 18 Diebstähle dieser Art zur Last gelegt. Ob sie möglicherweise noch weitere Komplizen hatten? Das gilt es für das Gericht unter dem Vorsitz von Richter Christian Veh noch herauszufinden.

