Neuburg-Schrobenhausen

vor 17 Min.

Gefahr im Garten: Mähroboter als tödliche Bedrohung für Igel

Plus Automatische Mähtechniken führen zu qualvollen Verletzungen bei Igeln. Experten fordern Maßnahmen zum Schutz der nachtaktiven Tiere. Das Tierheim Neuburg-Schrobenhausen sucht ehrenamtliche Helfer.

Von Benjamin Sigmund

Es sind schlimme Bilder, die Tierfreunden das Herz zerreißt. Johanna Pfitzmaier nimmt ihr Handy zur Hand und zeigt Fotos, die bei ihr "Verzweiflung" auslösen, wie sie sagt. Zu sehen sind Igel, die regelrecht skalpiert wurden und kaum mehr Stacheln haben. Kleine Tiere, denen ein Teil des Kopfes oder ein Auge fehlen oder die Schnauze abgeschnitten wurde.

Johanna Pfitzmaier engagiert sich ehrenamtlich für das Wohl von Igeln, arbeitet eng mit der Igelauffangstation in Ingolstadt-Etting zusammen, die eine Zweigstelle des Tierheims Neuburg-Schrobenhausen ist. Dort werden jedes Jahr mehr als 300 verletzte und unterernährte Igel aus dem Landkreis und auch Ingolstadt versorgt und aufgepäppelt. Hauptamtlich dafür zuständig ist Cathrin Cyrus, die seit zwei Jahren als Tierpflegerin in der Station angestellt ist. Aktuell muss sie nur wenige Igel versorgen. Doch es gibt durchaus Zeiten, in denen bis zu 30 Tiere zu pflegen sind, was die Kapazitäten übersteige. Manchmal bringen Menschen Igel mit kleineren Verletzungen vorbei, andere sind gravierend. Gesehen haben die beiden Frauen jedenfalls so einiges.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen