Landtagswahl 2023: Diese Politprominenz kommt in den Landkreis

Die Parteien im Landkreis setzen auf Schulze, Aiwanger, Kaniber & Co. als Zugpferde für die Landtagswahl. Welche Veranstaltungen die nächsten Wochen anstehen.

Es ist Sommer in der Stadt. Über Neuburg und dem Rest Bayerns hängt eine sonnengeschwängerte Luft. Wohlige Trägheit macht sich breit: nur keine Eile, nur kein Stress! Und bloß keine schweren Themen! Energiewende, Klimaschutz, Zuwanderung, Gesundheitsversorgung – das klingt nicht nach leichter Kost, nicht nach Aperol Spritz, nicht nach Dolce Vita.

Kein Wunder also, dass der Landtagswahlkampf im August auf Wohlfühltemperatur läuft. Die Stadt ist leer. Wer kann, liegt am See, im Freibad – oder noch besser: am Meer. Politische Themen sind, wenn überhaupt, nur in Lightversion zu vermitteln. Zum Beispiel bei Radtouren, wie sie die Landtagskandidaten Matthias Enghuber ( CSU) und Roland Weigert (FW) anbieten. Erst Ende August werden die Zügel angezogen. Dann kommen politische Unterstützer aus der Landes- und Bundespolitik in den Landkreis – pünktlich zum Wahlauftakt. Denn ab dem 28. August werden die Briefwahlunterlagen verschickt.

Termine der CSU mit Anja Weisgerber, Manfred Weber und Michaela Kaniber

Anja Weisgerber kommt am Mittwoch, 23. August, nach Waidhofen . Die Sprecherin für Umwelt und Verbraucherschutz der CDU /CSU-Fraktion im Bundestag wird sich auf dem Schrufhof der Familie Reitberger den Betrieb und die Direktvermarktung von Pflanzenölen anschauen. Interessierte können sich der Hofbesichtigung anschließen. Beginn ist um 18 Uhr.

Hubert Aiwanger besucht am 23. September die kleine Gemeinde Ammerfeld. Foto: Matthias Balk, dpa

Termin der Freien Wähler mit Hubert Aiwanger

Hubert Aiwanger kommt am Samstag, 23. September, nach Ammerfeld. Einen kleineren Ort hätte sich der bayerische Wirtschaftsminister für seinen Auftritt im Landkreis wohl kaum aussuchen können. Um 18 Uhr wird er erwartet, das genaue Programm wird noch bekannt gegeben.

Katharina Schulze ist am 29. August in Neuburg zu Gast. Foto: Klaus Rainer Krieger

Termin der Grünen mit Katharina Schulze

Katharina Schulze kommt am Dienstag, 29. August, nach Neuburg. Im Bootshaus können die Gäste der Grünen-Spitzenkandidatin zwanglos ihre Fragen stellen. Los geht es um 18 Uhr.

Marie-Agnes Strack-Zimmermann kommt am 24. August nach Neuburg. Foto: Mathias Wild

Termin der FDP mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann und Susanne Seehofer

Marie-Agnes Strack-Zimmermann kommt am Donnerstag, 24. August, nach Neuburg. Die Bundestagsabgeordnete ist Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Deutschen Bundestages und wird um 19.30 Uhr in der Rennbahn erwartet. Mit dabei hat sie Susanne Seehofer , die Tochter des ehemaligen Ministerpräsidenten Horst Seehofer. Die 32-Jährige ist in München Vize-Vorsitzende der FDP und will nun in den Landtag einziehen.

