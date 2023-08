Landtagswahl 2023 in Neuburg-Schrobenhausen: Das sind die Direktkandidaten

Am 8. Oktober 2023 wird ein neuer Bayerischer Landtag gewählt. Im Stimmkreis 125 in Neuburg-Schrobenhausen treten acht Direktkandidierende an.

Keine zwei Monate mehr, dann wählt Bayern einen neuen Landtag. Am Sonntag, 8. Oktober 2023, sind die Wähler im Stimmkreis Neuburg-Schrobenhausen (125) dazu aufgerufen, ihr Kreuz zu machen. Bisher stellen sich die Direktkandidaten von acht verschiedenen Parteien zur Wahl. In einem Überblick stellen wir diese in einem Kurzporträt vor. Die Reihenfolge ergibt sich aus der Stimmverteilung bei der vergangenen Wahl im Jahr 2018.

Matthias Enghuber will für die CSU wieder das Direktmandat erringen. Foto: CSU

Matthias Enghuber, CSU: Bei den Christsozialen gibt es keine Überraschung. Matthias Enghuber - 39 Jahre alt, verheiratet und Vater von fünf Kindern - wird nach 2018 ein weiteres Mal antreten, um den Stimmkreis in München zu vertreten. Der studierte Pädagoge und Politikwissenschaftler wohnt in Bittenbrunn und ist im Stimmkreis stark engagiert - als CSU-Ortsvorsitzender und Stadtrat in Neuburg, als Kreisvorsitzender und Kreisrat. Im Landtag ist er Mitglied im Ausschuss für Arbeit und Soziales, Jugend und Familie, im Ausschuss für Kommunale Fragen, Innere Sicherheit und Sport und war Stellvertreter im NSU II Untersuchungsauschuss. 2018 holte er das Direktmandat mit 34,2 Prozent der Stimmen. Auf der bayerischen Liste steht Enghuber auf Platz 31, braucht also die Direktwahl.

Staatssekretär Roland Weigert will für die Freien Wähler das Direktmandat holen. Foto: Jens Oellermann

Roland Weigert, Freie Wähler: Bis 2018 war er Landrat in Neuburg-Schrobenhausen. Dann wechselte er als Staatssekretär für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie unter Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger nach München. Dort kümmert sich der 55-Jährige um die Förderung der Außenwirtschaft und um die zukünftigen Mobilfunkstandards (6G). Weigert arbeitet strategisch an der Identifizierung, Vernetzung und Förderung der künftigen Schlüsseltechnologien. Bayernweit kandidiert er bei den FW auf Platz vier - der Einzug in den nächsten Landtag dürfte ihm gesichert sein. 2018 wählten ihn 28,7 Prozent der Wahlberechtigten als Direktkandidat.

Kandidatin der AfD: Christin Gmelch aus Königsmoos . Foto: AfD

Christin Gmelch, AFD: Seit 2020 ist die 35-Jährige im Kreisverband der AfD in Neuburg-Schrobenhausen. Sie bewirbt sich das erste Mal um ein politisches Mandat. Die gelernte Bäckereifachverkäuferin arbeitet aktuell in der Landwirtschaft und hat dies auch politisch zu ihrem Thema gemacht. "Ich kämpfe für die Landwirte", sagt Gmelch, die in Königsmoos lebt. Auf der Liste steht sie auf Platz 20. 2018 holte Christina Wilhelm für die AfD 11,1 Prozent.

Marina Abstreiter aus Schrobenhausen tritt für die Grünen an. Foto: Abstreiter

Marina Abstreiter, Bündnis 90 / Die Grüne: Die jüngste Kandidatin um das Direktmandat im Stimmkreis 125 ist Marina Abstreiter aus Schrobenhausen. Die 29-jährige Gymnasiallehrerin (Mathe, Physik) wohnt in Schrobenhausen und arbeitet derzeit im Wahlkreisbüro des Bundestagsabgeordneten Leon Eckert (Freising). Seit 2020 sitzt sie im Stadtrat, ist Ortsvorsitzende der Grünen in Schrobenhausen. Ihre Themen sind Klima- und Naturschutz und fortschrittliche Bildungspolitik von der Kita bis zur Berufsschule. Auf der Liste steht sie auf Platz 23. Sie tritt das erste Mal an. Karola Schwarz holte 2018 10,1 Prozent.

Siegfried Siblinger aus Aresing will für die SPD in den Landtag. Foto: SPD

Siegfried Siblinger, SPD: Der erfahrene Gemeinderat aus Aresing will nach über 20 Jahren Kommunalpolitik nun auf die nächste Ebene der Politik. Siegfried "Siggi" Siblinger - 50 Jahre, gelernter Maurer, studierter Bauingenieur und derzeit als Software-Entwickler tätigt - will die 5,4 Prozent des Direktkandidaten aus dem Jahr 2018 verbessern. Er möchte Politik pragmatischer machen. Dringenden Handlungsbedarf sieht er beim Klimawandel, dem demografische Wandel, der den Fachkräftemangel verschärft und die Zukunft der Pflege.

Theresa Ley aus Lenting tritt für die FDP an. Foto: Sylvia Bird

Theresa Ley, FDP: Die Bezirksvorsitzende der Jungen Liberalen in Oberbayern kämpft für die Liberalen in Neuburg-Schrobenhausen um das Direktmandat. Seit 2017 ist die aus Weimar stammende Frau in der FDP, trat 2021 für den Bundestag an. Die 32-Jährige stammt aus Lenting (Landkreis Eichstätt) und arbeitet in der Unternehmenskommunikation. Sie will für die "junge, weibliche und empathische Seite der FDP" stehen. Ihre Schwerpunkte sind Bildung, Energie und Mobilität. Zuletzt holte der Direktkandidat der FDP lediglich drei Prozent.

Holger Geißel tritt für die ÖDP an. Foto: Geißel

Holger Geißel, ÖDP: 2019 hat Holger Geißel (70) der ÖDP im Landkreis zu einem Neustart verholfen. Jetzt bewirbt sich der in Neuburg geborene und in Rohrenfels lebende ehemalige Berufsschullehrer um den direkten Einzug in den Landtag. Nach politischen Jahren bei der SPD und den Grünen ist er jetzt Kreisvorsitzender der ÖDP. Sein Engagement gilt dem Erhalt des Planeten, dem Stopp des Flächenfraßes und der Verhinderung der zweiten Donaubrücke in Neuburg. Sein Vorgänger holte 2018 lediglich ein Prozent.

Rudolf Riedelsheimer aus Wolfratshausen tritt für die Linke an. Foto: Privat / Riedelsheimer

Rudolf Riedelsheimer, Die Linke: In Rennertshofen aufgewachsen, heute in Wolfratshausen zu Hause ist Rudolf Riedelsheimer (70). Er ist Mitglied der 2017 entstandenen Kleinstpartei MUT. Bei der Landtagswahl tritt er für die Linke im Stimmkreis 125 an. Zuvor war der Software-Entwickler bis 1997 bei den Grünen im Münchner Land. Er kämpft gegen den Bau der zweiten Donaubrücke, für ein neues Schulsystem in Bayern und für die Wahl ab 16 Jahren. Die Direktkandidatin der Linken 2018 holte zwei Prozent.