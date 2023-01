Martin Wendl ist neuer Kreisobmann des Bauernverbands

Plus Lange hat es gedauert, einen Nachfolger für Ludwig Bayer zu finden. Nach 26 Jahren kann er nun sein Amt abgeben. Der BBV-Bezirkspräsident bescheinigt ihm das "Zeug zum Landespräsidenten".

Stabwechsel beim Kreisverband des Bayerischen Bauernverbandes (BBV): Der bisherige Vize Martin Wendl folgt als Kreisobmann auf Ludwig Bayer. Der Karlskroner wurde von den wahlberechtigten Ortsobmännern und der Ortsvorsitzenden Stefanie Koch aus Zell mit 38 von 39 Stimmen gewählt. Ein Wahlberechtigter wollte weiterhin Ludwig Bayer als Kreisobmann behalten. Neuer Stellvertreter ist Markus Ziegler (46) aus Untermaxfeld, der einstimmig gewählt wurde. Den Kreisvorstand komplettieren Stefan Streber (47) aus Rettenbach und Franz Tagwerker (35) aus Ellenbrunn, die ebenfalls volle Stimmzahl erhalten haben. Die Nachwahl war erforderlich, weil Markus Ziegler zum stellvertretenden Kreisobmann aufrückt und Michael Kneilling aus Brunnen auf eigenen Wunsch ausscheidet.