Moorschutz im Donaumoos: Eigentümer entscheiden über Zukunft

Wie langwierig Moorschutz im Donaumoos sein kann, zeigt sich derzeit am Beispiel einer Fläche östlich des Baierner Flecken. Zwischen Hollenbach, Baiern und Achhäuser soll auf einem bis zu 100 Hektar großen Areal dauerhaft der Grundwasserspiegel angehoben werden, um die dort vergleichsweise großen Moorbestände durch Feuchtigkeit zu isolieren und klimaschädliches CO 2 zu binden. Die insgesamt 200 Eigentümer der Grundstücke hätten in der Mehrzahl nichts gegen das Vorhaben einzuwenden, heißt es seitens des Donaumoos-Zwecksverbands, deren Mitarbeiter mit den allermeisten von ihnen persönlich gesprochen haben. Doch von der Theorie zur Praxis ist noch ein langer Weg: Die Experten rechnen mit einer Verfahrensdauer weit in die 2030er-Jahre hinein.

Claudia Stegmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Moorschutz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Donaumoos Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis