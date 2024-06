Neuburg-Schrobenhausen

vor 47 Min.

Neue Kartoffelkönigin aus dem Donaumoos: Ein Traum wird wahr

Für Kartoffelkönigin Anna I. geht die Amtszeit am 12. Juli mit der Krönung ihrer Nachfolgerin zu Ende. Die hält sich bis dahin noch im Hintergrund.

Plus Am 12. Juli wird die 46. Bayerische Kartoffelkönigin gekrönt, begleitet von einem festlichen Programm. An diesem Abend erfahren die Gäste dann, wer die amtierende Königin Anna ablöst.

Von Andrea Hammerl

Die nächste Bayerische Kartoffelkönigin kommt aus dem Herzen des Landkreises, dem Donaumoos. Ihre Identität ist noch geheim, aber einige Informationen gibt die Erzeugergemeinschaft (EG) Qualitätskartoffeln Neuburg-Schrobenhausen und Umgebung schon mal vorab preis.

Die attraktive junge Frau ist Anfang 20, stammt selbstverständlich aus einem Kartoffelerzeugerbetrieb und hilft im Herbst bei der Ernte sowie beim Sortieren der Kartoffeln fleißig mit. Mit der tollen Knolle kennt sie sich also bestens aus. Am liebsten isst sie die Sorte Gala „pur, als Folienkartoffel“. Sie übt einen kaufmännischen Beruf aus; ihr Arbeitgeber sowie die Kollegen fänden es „total toll“, eine Produktkönigin in ihren Reihen zu haben, und wollen sie nach Kräften unterstützen.

