vor 16 Min.

Roland Weigert (FW) holt Direktmandat und ist trotzdem "verhalten freudig"

"Roland hat bei Markus Söder einen Stein im Brett", sagt Weigerts Büro-Mitarbeiter Klaus Brems. Was dies für die weitere politische Zukunft des Kleinhohenrieders heißt, wird sich in den nächsten Wochen zeigen.

Plus Weigert überholt Matthias Enghuber und wird Stimmkreisabgeordneter. Was kommt jetzt? Klar ist nur: Das Team Aiwanger - Weigert wird es nicht mehr geben.

Von , Winfried Rein Claudia Stegmann , Winfried Rein

Um kurz vor 22 Uhr, als bereits 186 von 188 Wahlbezirke ausgezählt sind, und er knapp 1000 Stimmen vor Matthias Enghuber ( CSU) liegt, will Roland Weigert (FW) dem Braten immer noch nicht trauen. Dass ein Freier Wähler das Direktmandat holt, das gab es bis dato noch nie. Doch um 22.14 Uhr steht am Sonntag schließlich unumstößlich fest: Weigert wurde mit 19.363 Stimmen (31,6 Prozent) zum Stimmkreisabgeordneten für Neuburg-Schrobenhausen gewählt. Es ist ein Ergebnis, mit dem nicht nur Weigert nicht gerechnet hatte, sondern das auch noch in die Geschichte der Freien Wähler eingeht. Neben Weigert holt auch Hubert Aiwanger das Direktmandat - trotz oder auch gerade wegen der Flugblatt-Affäre.

Das Wahlergebnis verfolgt Weigert im Landtag auf seinem Handy. Am Telefon beschreibt er seinen Sieg mit den Worten "verhalten freudig". Einerseits werte er das Ergebnis als einen klaren Vertrauensbeweis für seine Arbeit, andererseits habe er mit Matthias Enghuber stets gut zusammengearbeitet. "Wir haben die Münchener Koalition auf örtlicher Ebene gefahren." 919 Stimmen trennen die beiden - bei über 60.000 abgegebenen Stimmen ein Wimpernschlag. Insofern sei bei diesem derart knappen Ergebnis auch Enghubers Arbeit in den vergangenen Jahren honoriert worden, ist Weigert überzeugt. "Er ist ein politisches Talent und wird noch eine Rolle spielen."

