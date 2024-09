Roland Weigert kündigt Rückzug aus Kreistag an

Es ist nicht das erste Mal, dass Roland Weigert darüber nachdenkt, sein Kreistagsmandat niederzulegen. Während seiner Zeit als Staatssekretär nahm er kaum an den Sitzungen teil - offiziell, weil er zeitlich in München oder im Ausland eingebunden war, inoffiziell, weil ihm die Amtsführung des Landrats missfiel und sich daran bis heute nichts geändert hat. Auch als die Frage im Raum stand, ob die Freien Wähler mit Peter von der Grün erneut in die Kommunalwahl gehen wollen, machte er klar: Nicht mit mir, andernfalls würde er aus dem Kreisverband austreten.

