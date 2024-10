Schockanrufe: Elf Fälle an einem Tag gemeldet

Am Montag kam es in der Region Neuburg erneut zu einer Welle von Schockanrufen, die die Polizeiinspektion Neuburg auf den Plan rief. Von Rennertshofen über Weichering bis nach Neuburg wurden elf solcher Anrufe gemeldet, wobei sich der Schwerpunkt in Weichering abspielte. Glücklicherweise scheiterten die Betrugsversuche in allen Fällen.

Betrugsversuche durch Schockanrufe in Neuburg gescheitert

Die Anrufer gaben sich als Polizeibeamte aus und versuchten, ältere Personen am Telefon zu täuschen. Sie behaupteten, Angehörige der Angerufenen hätten einen schweren Verkehrsunfall verursacht und könnten nur durch die Zahlung einer Kaution eine Haftstrafe abwenden. Die Angerufenen ließen sich jedoch nicht täuschen und erkannten die Masche. Sie hatten bereits von solchen Betrugsversuchen gehört und fielen nicht darauf herein. (AZ)