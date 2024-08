Sie holen die EU-Millionen für Freizeit und Kultur in den Landkreis

NEUBURGER RUNDSCHAU: Was ist LEADER und welche Rolle spielt die LAG dabei?

KLAUS RÖSSLER: LEADER ist ein EU-Förderprogramm zur Entwicklung des ländlichen Raums. Wir arbeiten mit lokalen Akteuren an Projekten in den Bereichen Freizeit, Kultur, Tourismus, Gesellschaft, Landwirtschaft, Naturschutz und Umweltbildung. Die Projektideen kommen von den Menschen aus der Region und werden nicht von oben vorgegeben. Die LAG agiert dabei als Vermittler und Koordinator, der Ideen aufnimmt und hilft, daraus förderfähige Projekte zu entwickeln. Das Team der Geschäftsstelle begleitet die Projektträger auf dem Weg von der Antragsstellung bis zur Umsetzung.

NEUBURGER RUNDSCHAU: Welches Gebiet deckt die LAG Altbayerisches Donaumoos ab?

KLAUS RÖSSLER: Unsere Gebietskulisse umfasst heute den Landkreis Neuburg-Schrobenhausen und die Marktgemeinde Hohenwart. Der Name „LAG Altbayerisches Donaumoos“ stammt aus der Gründungszeit, als noch nicht alle heute beteiligten Kommunen Mitglied waren.

NEUBURGER RUNDSCHAU: Welche Ziele verfolgen die Projekte der LAG Altbayerisches Donaumoos?

KLAUS RÖSSLER: Wir möchten für die rund 105.000 Einwohner im LAG-Gebiet einen spürbaren Beitrag zur Gestaltung einer lebenswerten und vor allem zukunftsfähigen Region leisten. Unsere Entwicklungsziele für die laufende Periode wurden 2021 mit intensiver Bürgerbeteiligung erarbeitet. Diese Ziele müssen zumindest teilweise mit den geförderten Projekten erreicht werden und umfassen beispielsweise die Förderung regionaler Identität, die Stärkung des sozialen Zusammenhalts oder den Ausbau nachhaltiger Strukturen.

NEUBURGER RUNDSCHAU: Welche Mittel stehen für LEADER-Projekte zur Verfügung?

KLAUS RÖSSLER: Der Fördertopf für unsere Region umfasst in dieser Periode rund 1,8 Millionen Euro. Knapp 700.000 Euro davon sind bislang für erste Projekte reserviert. Die verbleibenden Mittel werden von unserem Lenkungsausschuss verwaltet und können im Rahmen eines standardisierten Projektauswahlverfahrens für weitere Projekte reserviert werden.

NEUBURGER RUNDSCHAU: Welche Anforderungen sollte ein LEADER-Projekt erfüllen?

KLAUS RÖSSLER: Ein LEADER-Projekt muss den Zielen unserer Lokalen Entwicklungsstrategie dienen, zukunftsfähig sein und gesellschaftliche Gruppen beteiligen. Besonders erwünscht sind innovative Projekte oder Vorhaben, die eine gemeinschaftliche Problemlösungen ermöglichen.

NEUBURGER RUNDSCHAU: Welche Projekte wurden bereits gefördert und was ist in Zukunft geplant?

KLAUS RÖSSLER: In der neuen Periode konnten wir unter anderem das Familienzentrum Neuburg, die Neugestaltung des Aueninformationszentrums, den Kulturtreff Rennertshofen und ein Projekt zur Unterstützung des Bürgerengagements in unserer Region unterstützen. Letzteres ist besonders für Vereine und Gruppierungen interessant, die kleinere Maßnahmen umsetzen möchten. Dafür stehen Fördermittel von bis zu 2500 Euro pro Maßnahme zur Verfügung.

LEADER-Projekte gesucht! Sie haben eine Projektidee? Das LAG-Management berät und begleitet auf dem Weg zur LEADER-Förderung. Ideen können jederzeit eingereicht werden. Interessenten können sich dazu an die LAG-Geschäftsstelle wenden, Telefon Telefon: 08432/948824 oder Mail an info@altbayerisches-donaumoos.de .

Icon Vergrößern In der aktuellen Förderperiode stehen Projekten im Landkreis insgesamt 1,8 Millionen zur Verfügung Foto: Patrick Pleul/dpa Icon Schließen Schließen In der aktuellen Förderperiode stehen Projekten im Landkreis insgesamt 1,8 Millionen zur Verfügung Foto: Patrick Pleul/dpa