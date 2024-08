So werden Kultur und Freizeit im Landkreis gefördert

Die LAG Altbayerisches Donaumoos versteht sich als Unterstützer von Freizeit und Kultur in der Region. Die bisherigen Projekte umfassen Wanderwege, Erlebnisplätze, einen Naturbadeweiher sowie eine Reihe kultureller Treffpunkte und Bildungsangebote. Seit mehr als 20 Jahren werden über das europäische LEADER-Programm Vorhaben gefördert, die das Freizeit- und Tourismusangebot in der Region erweitern. Alle Projekte zeichnen sich dadurch aus, dass sie von den Menschen vor Ort initiiert und umgesetzt wurden. Die LAG Altbayerisches Donaumoos startete kürzlich in die vierte Förderperiode und setzt auch in Zukunft auf den Ausbau von Freizeit- und Kulturangeboten.

„Die LAG möchte das Altbayerische Donaumoos als lebenswerte Heimat erhalten und fördern“, erklärt Klaus Rössler, Geschäftsführer der LAG-Geschäftsstelle. Eines von insgesamt fünf Handlungsfeldern der LAG ist der Bereich Freizeit, Kultur und Tourismus. Dabei geht es darum, regionale Identität und lokale Traditionen zu bewahren. Gleichzeitig sollen Infrastrukturen ausgebaut und untereinander vernetzt werden. Bei LEADER-Projekten steht die Nachhaltigkeit immer im Fokus. Geförderte Vorhaben müssen daher die Umwelt schonen, generationsübergreifend Zielgruppen ansprechen und den regionalen Kultur- und Naturraum erfahrbar gestalten.

LAG Altbayerisches Donaumoos fördert Kultur und Freizeit

Eine lebendige Kulturlandschaft mit attraktiven Freizeitangeboten macht eine Region nicht nur lebenswerter, sondern lockt auch Besucher an und hilft, die regionale Wertschöpfung zu steigern, ist Klaus Rössler überzeugt. Zudem stärken LEADER-Projekte das Heimat- und Gemeinschaftsgefühl. Wie in den Vorbereitungsworkshops für die Erstellung der Lokalen Entwicklungsstrategie gezeigt, gibt es auch in Zukunft viele konkrete Ansatzpunkte, wie etwa der Bau von Spiel- und Erlebnisplätzen, die Einrichtung von multifunktional genutzten Gemeinschaftshäusern oder die kulturelle Reaktivierung leerstehender Gebäude in Ortszentren, wie etwa das alte Dorfkino in Rennertshofen, das derzeit in eine vielseitige Kultur- und Veranstaltungsstätte umgewandelt wird. (AZ)

Sie haben eine Projektidee? Das LAG-Management berät und begleitet auf dem Weg zur LEADER-Förderung. Ideen können jederzeit eingereicht werden. Interessenten können sich dazu an die LAG-Geschäftsstelle wenden, Telefon: 08432/948824 oder Mail an info@altbayerisches-donaumoos.de.