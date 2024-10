Spendenaktion an Neuburger Schulen: Kronkorken für die Kinder in Not

Die Idee kam ihm Ende August während einer Autofahrt nach München. Im Radio lief gerade ein Beitrag über den spendenfinanzierten Verein „Sternstunden“, der sich für Kinder in Not einsetzt. Kronkorken, so der Pobenhausener Benedikt Häckl, würden im Optimalfall einfach im Gelben Sack entsorgt, im schlechtesten Fall landen sie wahllos in der Natur. Seine Idee: Eine Aktion an Schulen, bei der die Schüler zu Hause über einige Monate hinweg die Kronkorken sammeln. Am Ende sollen dann alle Kronkorken verkauft und der Gegenwert an Sternstunden gespendet werden.

Gymnasium Schrobenhausen und Grundschule Ost schon mit an Bord

Gesagt, getan: Häckl griff noch am selben Tag zum Hörer, verständigte sich mit dem Verein Sternstunden und mehreren Schulen aus dem Landkreis, darunter auch die Grundschule Ost in Neuburg, sowie einem Verwertungs- und Entsorgungsunternehmen aus Schrobenhausen. Das Entsorgungsunternehmen sagte gleich zu, am 3. Dezember - bis dahin dürfen die Schüler eifrig sammeln - zwei Container als zentrale Sammelstellen aufzustellen, einer in Schrobenhausen und einer in Neuburg. Infrage kommen sowohl klassische Kronkorken als auch Schraubverschlüsse. Wichtig sei nur, „dass sie nur aus Metall sein dürfen“, betont Häckl.

Kronkorken aus Weißblech sollen in Container gesammelt werden

Für ihn ist das Sammeln der Kronkorken eigentlich nur eine „Leuchtturm-Aktion, um noch mehr auf Spenden aufmerksam zu machen“. Denn alleine durch den Materialwert der aus Weißblech bestehenden Kronkorken sei höchstens ein Betrag von einigen hundert Euro zu erwarten, sollten die hiesigen Schüler beide Container füllen können. Die Schulen könnten aber darüber hinaus noch andere Spendenaktionen zugunsten der Sternstunden veranstalten, zum Beispiel Benefizkonzerte oder Spendenflohmärkte, so die Idee von Häckl.