Tag des offenen Denkmals: Wo historische Schätze im Landkreis schlummern

Man nimmt sie als selbstverständlich wahr oder kennt sie vom Sehen. Doch für einen genauen Blick oder gar das Wissen dahinter hat es bislang nicht gereicht. Um diese Lücke zu schließen, hat die Deutsche Stiftung Denkmalschutz vor über 30 Jahren den Tag des offenen Denkmals eingeführt. In ganz Deutschland standen am Sonntag rund 6000 Türen offen, hinter die interessierte Besucher blicken konnten. Auch im Landkreis gab es von Rennertshofen bis Gachenbach eine ganze Reihe von Wahrzeichen - so der Titel der diesjährigen Veranstaltung - zu besichtigen.

