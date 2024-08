Wandern und Tanzen: Das ist das aktuelle Programm Ferienprogramm des KJR

Morgen können Kids von 12 bis 16 Jahren mit dem Juze Neuburg in den Bergen wandern. Treffpunkt ist um 7 Uhr am Jugendzentrum Neuburg, Fünfzehner Straße 24. Die Rückkehr wird für ca. 17 Uhr erwartet. Die Teilnahmegebühr beträgt 10 Euro, mitzubringen sind festes Schuhwerk, Handtuch, ausreichend Getränke, Rucksack, Regenjacke, Brotzeit und eine Einverständniserklärung der Eltern. Einige wenige Anmeldungen hierzu sind noch möglich.

Gemeinde Karlshuld:

Heute gestalten Kinder von 9 bis 15 Jahren Mosaiktrittplatten für den Garten. Treffpunkt ist um 15 Uhr im Vereinsheim der Gartenfreunde Karlshuld e.V. Theresienbau. Das Ende der Veranstaltung ist um 17 Uhr. Die Teilnahmegebühr beträgt 11 Euro, mitzubringen ist ein Getränk. Anmeldungen hierzu sind leider nicht mehr möglich.

Morgen können Kinder von 5 bis 8 Jahren Drahtbäumchen basteln. Treffpunkt ist um 14 Uhr im Moorhof Karlshuld, Hauptstraße 25. Die Teilnahmegebühr beträgt 6 Euro, mitzubringen ist ein Getränk. Anmeldungen hierzu sind noch möglich, allerdings sind die Plätze ausschließlich für Kinder aus der Gemeinde vorgesehen.

Spannung, Spiel und Spaß rund um den Ball heißt es morgen für Kinder von 6 bis 10 Jahren. Treffpunkt ist um 16 Uhr auf dem Sportplatz des SV Grasheim, Augsburger Straße 138. Das Ende der Veranstaltung ist um 18 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos, mitzubringen sind Sportkleidung, Turnschuhe und ein Getränk. Anmeldungen hierzu sind für Kinder aus den Gemeinden Karlshuld, Brunnen, Karlskron, Königsmoos und Weichering noch möglich.

Tanzen und Fußballvergnügen beim KJR-Ferienprogramm

Gemeinde Burgheim:

Dance Kids heißt es morgen für Kinder von 5 bis 8 Jahren. Treffpunkt ist um 16.30 Uhr in der Alten Turnhalle Burgheim. Das Ende der Veranstaltung ist um 17.30 Uhr. Die Teilnahmegebühr beträgt 4,50 Euro, mitzubringen ist Sportkleidung, ein Getränk und ein Handtuch. Anmeldungen hierzu sind noch möglich.

Morgen können Kinder von 6 bis 14 Jahren ein Schnuppertraining im Einrad und Kunstrad machen. Treffpunkt ist von 17 bis 19 Uhr in der Schulturnhalle in Burgheim, Schulgasse 4. Die Teilnahme ist kostenlos, mitzubringen sind Sportkleidung, Gymnastikschläppchen, ein Getränk und wenn vorhanden, ein Einrad. Anmeldungen hierzu sind noch möglich.

Gemeinde Langenmosen:

Ab heute findet an jedem Tag, an dem es regnet, für Kinder von 7 bis 14 Jahren ein Spielenachmittag bei Regen (Rainydays) statt. Treffpunkt ist Montag bis Freitag bei Regen jeweils von 14 bis 17 Uhr im Pfarrsaal in Langenmosen. Die Teilnahme hierzu ist kostenlos, mitzubringen ist ein Getränk. Anmeldungen hierzu sind noch möglich, allerdings sind die Plätze ausschließlich für Kinder aus der Gemeinde Langenmosen vorgesehen.

Gemeinde Ehekirchen:

Heute können Kinder von 6 bis 12 Jahren eine Tasche bemalen. Treffpunkt ist von 11 bis 12 Uhr in Ehekirchen-Ambach, Gassenäcker 33. Die Teilnahmegebühr beträgt 5 Euro. Einige wenige Anmeldungen sind noch möglich, allerdings sind die Plätze ausschließlich für Kinder aus der Gemeinde Ehekirchen vorgesehen.

Weiter findet heute für Kids von 14 bis 21 Jahren ein Graffiti Workshop statt. Treffpunkt ist um 14.00 Uhr in der Bürgermeister-Braun-Straße hinter der kleinen Turnhalle. Das Ende des Kurses ist um 17 Uhr. Die Teilnahmegebühr beträgt 12 Euro, mitzubringen sind eine FFP2 oder FFP-Maske, festes Schuhwerk und eine Schutzbrille. Anmeldungen hierzu sind noch möglich.

Gemeinde Königsmoos:

Weiter macht das KJR-Spielmobil morgen Halt in Stengelheim am Sportplatz hinter der Schule (Neuburger Straße 10). Kinder von 6 bis 10 Jahren können sich dort von 14 bis 16 Uhr mit diversen Spielmöglichkeiten frei beschäftigen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, mitzubringen ist ein Getränk. Die Teilnahme hierzu ist kostenlos, allerdings ist die Veranstaltung nur für Kinder aus Königsmoos vorgesehen.

Morgen können Kinder von 5 bis 10 Jahren Spaß auf dem Bauernhof erleben. Treffpunkt ist um 14 Uhr bei Familie Martin, Rosenstraße 55 in Obermaxfeld. Das Ende der Veranstaltung ist um 17 Uhr. Die Teilnahmegebühr beträgt 4 Euro. Einige wenige Anmeldungen sind noch möglich, allerdings sind die Plätze ausschließlich für Kinder aus der Gemeinde Königsmoos vorgesehen. (AZ)