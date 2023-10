Werkstatt, Ponyhof, Klettern: Hier können Sie rund um Neuburg Kindergeburtstag feiern

Kindergeburtstag feiern ist für Eltern eine stressige Angelegenheit. Die Redaktion gibt sieben Tipps wo in der Region Neuburg eine besondere Feier.

Motto-Party, Topfschlagen oder eine Rallye durch die Siedlung? Kindergeburtstage sollen immer etwas Besonderes sein. In der Region gibt es viele Möglichkeiten abseits der Klassiker den Jubeltag des Nachwuchses zu begehen. Die Redaktion hat für Familien sieben Tipps, wo Kinder auf besondere Weise ihre Party organisieren können. Hier unsere Vorschläge aus Neuburg, Ingolstadt und Umgebung für Kinder und Teenager.

Manu und Sabine von der Naturwerkstadt in Neuburg bieten vier verschiedene Themengeburtstage für Kinder an. Egal ob im Wald wie Robin Hood oder als Elfe im Zauberwald, für jedes Kind gibt es die passende Party. Foto: Manuela Meier

Abenteuer: Die kreative Kinderbetreuung Naturwerkstadt in Neuburg organisiert Kindergeburtstage. Zwischen vier verschiedenen Themen kann das Geburtstagskind wählen. Wie Robin Hood im Newcastle Forest, bauen die Kinder ein Lager und erkunden den Wald nach Schätzen und spannenden Plätzen. Und für die kleinen Elfen findet die Geburtstagsfeier im Zaubergarten statt. Mit viel Glitzer und Feenmagie basteln sie Elfenflügelchen, Zauberstäbe und allerlei andere magische Hilfsmittel. Weitere Informationen zu den Geburtstagsangeboten sind auf der Internetseite www.naturwerkstadt.de/geburtstage.

Bei einem Hausbesuch lernen die Kinder schnitzen von der Meisterin. Foto: Arno Burgi (dpa)

Schnitzen: Holz und Schnitzbegeisterte Kinder kommen hier auf ihre Kosten. Nicole Gruber kommt mitsamt ihrer Ausrüstung zum Geburtstagskind nach Hause und schnitzt mit den Kindern zusammen kleine Figuren und zauberhaftes Getier aus Haselnussstöcken. Weitere Informationen zum Schnitzgeburtstag sind auf der Internetseite unter https://nicole-gruber.de/neuburg-donau/.

Backen: Einen Tag Bäcker oder Bäckerin sein und zusammen mit Freunden Brezen drehen klingt nach unglaublich viel Spaß? Bei der Bäckerei Schlegl können die Kinder das zum Geburtstag machen. Doch nicht nur Brezen sondern auch Muffins und Mini-Pizzas stehen auf dem Backplan. Weitere Informationen zum Bäckergeburtstag sind auf der Internetseite www.schlegl.de/backschule.

In der Schanzer Lasertagarena kann ein actionreicher Geburtstag gefeiert werden. Geschwindigkeit und Taktik spielen hier eine Rolle. Foto: Simon Neidinger (Symbolbild)

Action: Für Fans von Videospielen oder Action-Filmen, ist das die perfekte Feier Location. Auf verschiedenen Ebenen können sich die Teams beim Schanzer Lasertag in Ingolstadt duellieren. Ab dem zwölften Geburtstag darf hier gefeiert werden, mit selbst mitgebrachtem Kuchen und Hauseigener Steinofenpizza. Für die Eltern gibt es Sitzmöglichkeiten, von denen aus sie per Video-Überwachung den Kindern bei dem spannenden Teamspiel zusehen können. Weitere Informationen zum Lasertaggeburtstag findet ihr unter www.schanzer-lasertagingolstadt.de.

Gemeinsam die Rätsel lösen und dabei die Geschichte eines Raumes entdecken. Wer bei dieser Party dabei ist, wird für kurze Zeit zum Detektiv. Foto: Symbolbild

Rätseln: Wer gerne knobelt und Hinweise sucht, ist hier genau richtig. In den verschieden gestalteten Motto-Zimmern können Geburtstagskind und Freunde Hinweise im verbotenen Tempel des Montezuma oder einer bekannten Stranger Things Kulisse suchen. Spielbar sind die Escape-Rooms ab 14 Jahren, unter 16 empfiehlt es sich, einen Erwachsenen Mitspieler dabeizuhaben. In der Funarena Ingolstadt gibt es außerdem noch Angebote wie eine Kartbahn und eine Virtual Reality Gaming Arena. Weitere Informationen zum Rästelgeburtstag sind unter der Internetseite www.funarena-ingolstadt.de.

Kreativ sein: Ratschen, malen und nebenbei ein paar Chips knabbern. Für einen kreativen Geburtstag mit Freunden ist der werkXsalon in Ingolstadt die perfekte Wahl. Das Geburtstagskind muss sich dort um nichts kümmern, um Essen und Material kümmert sich bei Wunsch der Salon. So kann ein entspannter Tag verbracht werden und im Anschluss ein paar hübsch verzierte Tassen oder Schüsseln mit nach Hause genommen werden. Weitere Informationen zum Kreativgeburtstag sind unter der Internetseite www.werkxsalon.de/treffen-feiern.

Indoorspielplatz: Sogar an Regentagen kann bei dieser Geburtstagsfeier nichts schiefgehen. Im Bennys Playland in Ingolstadt gibt es für Kinder ein riesiges Kletterlabyrinth, Trampolline und zahlreiche Rutschen. In den abgetrennten Bereichen ist jede Feier etwas mehr für sich und für Essen und Getränke ist gesorgt. Für die Erwachsenen gibt es eine Lounge zum entspannen während die Kinder den Indoorspielplatz auf eigene Faust erkunden. Weitere Informationen zum Indoorspielplatzgeburtstag sind unter der Internetseite www.bennis-playland.de.

Die Schatzsuche ist das Highlight des Klettergeburtstags Foto: Hans Bosch (Symbolbild)

Klettern: Jeder der Lust hat mit seinen Freunden ein neues, sportliches Hobby auszuprobieren, für den ist das DAV-Kletterzentrum in Ingolstadt Ideal. Die speziell ausgebildeten Partyteam-Sicherer zeigen der Gesellschaft wie man klettert. Außerdem auf dem Programm stehen spaßige Aufwärmspiele und eine Schatzsuche. Die Feier ist für Kinder im Alter zwischen sieben und vierzehn Jahren geeignet. Insgesamt dauert das Programm zwei Stunden, wobei im Nachhinein noch Zeit bleibt die neu gewonnenen Erfahrungen im Kinderkletterbereich auszuprobieren. Weitere Informationen zum Klettergeburtstag sind auf der Internetseite www.dav-ringsee.de/kletterzentrum.

Wie der Blitz übers Eis fegen oder elegante Pirouetten drehen, und das zusammen mit Freunden. In der Saturnarena Ingolstadt kann Geburtstag gefeiert werden. Foto: Matthias Becker (Symbolbild)

Eislaufen: Die Saturn Arena in Ingolstadt hat verschiedene Angebote für einen Geburtstag auf dem Eis - egal ob elegante Eisprinzessin oder schneller Eishockeyspieler. Auch die Eisdisco mit toller Lichtshow und abwechslungsreichem Programm durch immer wechselnde Mottos wird für die Partygäste sicher ein Highlight. Weitere Informationen gibt es unter https://www.saturn-arena.de/eislaufen/