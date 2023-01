"SchulKinoWoche" Bayern: Erfolgsmodell kehrt auch nach Neuburg zurück

In den zwei Wochen vor den Osterferien laden 129 Kinos in Bayern Schulen zur Teilnahme am landesweit größten Projekt zur Förderung der Film- und Medienkompetenz ein. Mit dabei ist auch wieder der Kinopalast Neuburg.

Ein Erfolgsmodell kehrt zurück: Die "SchulKinoWoche Bayern" lädt vom 20. bis 31. März alle bayerischen Schulen wieder dazu ein, am landesweit größten Projekt zur Förderung der Film- und Medienkompetenz teilzunehmen. Damit kehrt die Projektwoche wieder zu ihrem Ursprungstermin vor den bayerischen Osterferien zurück – und das für insgesamt zehn Tage. In diesem Zeitraum öffnen 129 teilnehmende Kinos in 116 bayerischen Städten ihre Filmsäle und machen sie zu externen Klassenzimmern. Mit dabei ist von Anfang an auch der Kinopalast in Neuburg.

Dort werden, wie Kinobetreiber Roland Harsch erklärt, in den beiden Wochen vor den Osterferien von Montag bis Freitag jeweils vormittags verschiedene Filme gezeigt. Das Kultusministerium erkennt die Kinozeit als Unterricht an. Gebucht werden können zudem zwei lehrpädagogische Maßnahmen. Dabei kommt ein Filmpädagoge hinzu, der in die beiden jeweiligen Filme einführt und das Gesehene anschließend mit den Schülern bespricht. Roland Harsch stellt außerdem einen Saal als "Lehrraum" zur Verfügung, wo Lehrkräfte und Schüler die Möglichkeit haben, auf die Thematik eines Films einzugehen.

Im Kinopalast Neuburg sind d ie ersten zwei Anmeldungen für die Schulkinowochen schon eingegangen

In den vergangenen Jahren erfreuten sich die Schulkinowochen auch in Neuburg einer großen Resonanz. Knapp 2000 Schüler konnte Roland Harsch dazu im Kinopalast begrüßen. "Und die ersten zwei Anmeldungen für die Schulkinowochen im März sind schon da", freut er sich.

Das bewährte medienpädagogische Konzept zeigt ein abwechslungsreiches Filmprogramm bestehend aus einer Auswahl von 80 künstlerisch wertvollen Spiel-, Dokumentar- und Animationsfilmen, die auf verschiedene Jahrgangsstufen und Unterrichtsfächer abgestimmt sind. Neben dem gemeinsamen Filmerlebnis bietet die Filmbildungswoche auch konkrete Ansatzpunkte für den Unterricht. Zur Vor- und Nachbereitung der Filme stehen zahlreiche kostenfreie Unterrichtsmaterialien zum Download sowie exklusive digitale Zusatzangebote zur Verfügung. Zudem werden 70 filmpädagogische Kinoseminare zu unterschiedlichen Filmen angeboten sowie weiterbildende Workshops und Seminare für Lehrkräfte im Vorfeld der "SchulKinoWoche".

Über die Website der SchulKinoWoche Bayern (https://www.schulkinowoche.bayern.de/) besteht ab sofort auch die Möglichkeit zur Anmeldung. Im Kinopalast Neuburg sind folgende Filme zu sehen: Die Häschenschule – Der große Eierklau; Räuber Hotzenplotz; Die Mucklas und wie sie zu Petterson…; Peterchens Mondfahrt; Madison – Ungebremste Girlpower; Alfons Zitterbacke – Endlich Klassenfahrt; Bigger Than us; Tausend Zeilen; Meinen Hass bekommt Ihr nicht; Geschichten vom Franz.