Schwerer Unfall in Neuburg: 14-Jährige von Auto erfasst

Zu einem schweren Unfall kam es am Donnerstagnachmittag gegen 16.45 Uhr in der Neuburger Innenstadt. Wie der Einsatzleiter der Feuerwehr, Markus Rieß, vor Ort mitteilte, sei dabei ein PKW mit einer Person zusammengestoßen, die an einem Zebrastreifen gerade die Münchener Straße überqueren wollte.

Schwerer Unfall in Neuburger Innenstadt: Mädchen von Auto erfasst

Dabei sei das 14-jährige Mädchen, bei dem es sich laut Polizei um das Unfallopfer handelt, von einem Auto erfasst worden, nachdem die dortige Baustellen-Ampel auf Grün geschaltet hatte. Das Unfallopfer wurde noch vor Ort im Rettungswagen versorgt. Der Zustand des Mädchens ist laut Polizei kritisch.

Das Auto fuhr nach dem Zusammenstoß noch ein Stück weiter und bog nach rechts in die Hechtenstraße ein, bevor es vor der Bäckerei Kaltenstadler zum Stehen kam. Dabei hinterließ es eine lange Ölspur auf der Straße, die von der Feuerwehr mit Sand überschüttet wurde. Über den Fahrer des Wagens ist zum jetzigen Zeitpunkt nichts bekannt. Weitere Informationen folgen.