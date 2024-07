Kieslaster kippt um: Fahrer wird schwer verletzt

Bei einem ungewöhnlichen Unfall am Dienstagvormittag ist in Sehensand ein Lkw-Fahrer schwer verletzt worden. Er war mit seinem Muldenkipper bei Arbeiten am Waldrand umgekippt. Kollegen mussten den Mann aus dem Führerhaus bergen.

Gegen 10 Uhr morgens war der Mann mit Kollegen auf einem Feldweg zwischen Bahngleisen und dem Naturschutzgebiet Kreut bei der Arbeit. Er wollte einen mit Kies beladenen Muldenkipper ausladen, doch sein Fahrzeug stand auf leicht geneigtem Untergrund,. Als er die Mulde hydraulisch hochfuhr, kippte der gesamte Lkw auf die linke Seite. Der Mann wurde bei dem Aufprall schwer verletzt.

Großaufgebot an Rettungskräften bei umgestürztem Lkw in Neuburg

Ein Großaufgebot an Rettungskräfte war vor Ort, denn als der Notruf einging, wurde lault Polizei Neuburg gemeldet, dass der Fahrer eingeklemmt und der Lkw mit Gefahrstoffen beladen sei. Folglich rückten BRK, Feuerwehr und Polizei an die Unfallstelle aus; der Notarzt wurde mit dem ADAC-Rettungshubschrauber eingeflogen.

Icon Vergrößern Ein Großaufgebot an Rettungskräften eilte zu der Unfallstelle bei Sehensand. Foto: Barbara Wild Icon Schließen Schließen Ein Großaufgebot an Rettungskräften eilte zu der Unfallstelle bei Sehensand. Foto: Barbara Wild

Bei Eintreffen der Rettungskräfte war der 60-jährige Fahrer aus dem Landkreis Donau-Ries bereits von anwesenden Arbeitskollegen aus dem Führerhaus befreit worden. Die Kollegen hatten die Windschutzscheibe des Lkw eingeschlagen und den Fahrer aus seiner misslichen Lage befreit.

Am Lkw entstand laut Polizei Neuburg ein Schaden in Höhe von 10.000 Euro. Durch die anwesenden Feuerwehren wurde auslaufendes Öl gebunden. Es waren die Wehren aus Neuburg, Feldkirchen und Oberhausen im Einsatz.