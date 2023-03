Neuburg

Seit Monaten Funkstille: Scheitert der Müller-Neubau am Südpark?

Auf dieser Fläche am Neuburger Südpark zwischen Obi und Kartoffel Koch hat der Drogeriemarkt Müller einen Neubau geplant. Doch die Zeichen verdichten sich, dass aus dem Vorhaben nichts wird.

Plus Der Drogeriemarkt Müller hat schon länger einen großen Neubau am Neuburger Südpark ins Auge gefasst. Doch die Zeichen verdichten sich, dass aus diesem Vorhaben nichts wird.

Das eine Großprojekt am Neuburger Südpark ist mittlerweile abgeschlossen. Seit einigen Wochen kann man im neu gebauten Lidl-Markt einkaufen. Ein anderes großes Bauvorhaben vor Ort könnte dagegen scheitern. Der Drogerie-Riese Müller plant schon seit einiger Zeit einen Neubau am Südpark auf dem Gelände zwischen Obi und Kartoffel Koch mit einem Sortiment, das deutlich breiter aufgestellt wäre als im vorhandenen Müller-Markt am Schrannenplatz. Doch die Zeichen verdichten sich, dass aus diesem Projekt nichts wird.

