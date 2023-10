Sergey Malov und der Wow-Effekt bei den Barockkonzerten

Zum 76. Mal finden in Neuburg die Barockkonzerte statt. Der russische Geiger Sergey Malov gibt dort sein Debüt. Im Interview spricht er über seine drei Instrumente.

Bei den diesjährigen 76. Neuburger Barockkonzerten spielen Sie nicht nur ein Soloinstrument, sondern gleich drei verschiedene Instrumente. Welche sind diese?



Sergej Malov: Ja, in Neuburg spiele ich drei Soloinstrumente. Das ist einmal die Violine piccolo, dann die bekannte Barockvioline und das Violoncello da Spalla.

Das Violoncello da Spalla ist ja eher ein Instrument, das die meisten Besucher und Besucherinnen nicht kennen und noch nie bei einem Live-Auftritt erleben konnten. Warum ist das so?



Malov: Das Violoncello da Spalla war in der Zeit von Johann Sebastian Bach in Europa sehr verbreitet. Danach ist das Instrument jedoch rasch in Vergessenheit geraten. Übrigens gab es damals grundsätzlich mehr Diversität dahingehend, dass die meisten Musiker auch komponierten und mehrere Instrumente spielten. Ich spiele das Instrument seit über zehn Jahren und es ist jedes Mal auch für mich mit einem Wow-Effekt verbunden. Und wenn das Publikum in einem Live-Konzert dieses Instrument sieht, wie es gespielt wird und dann noch, wie es klingt, dann hat das Violoncello da Spalla eine verblüffende Wirkung

Worin liegt der besondere Zauber des Violoncello da Spalla?



Malov: Das Violoncello da Spalla sieht aus wie eine große Bratsche, die man sozusagen „über die Schulter wirft“, wie es in alten Dokumenten heißt, und dann klingt es ganz unerwartet wie ein Cello, tief und mit einem warmen Ton. Und die besondere Klangfarbe ist tatsächlich ganz zauberhaft. Ich freue mich, dass ich seit zehn Jahren immer wieder solche Überraschungen in den Augen des Publikums sehe.

Wenn Sie hohe Passagen auf der fünften Saite spielen, die das normale Cello nicht hat, welche Klangwirkung hat das?



Malov: Das kann man sich wie ein Bariton und ein Tenor vorstellen. Der Bariton hat eine facettenreiche Tiefe und der Tenor eine weite Höhe. Ja, und eben deshalb finde ich das Boccherini-Konzert für das Violoncello da Spalla so gut geeignet. Boccherini führt die Solostimme sehr weit in die Höhe, und da bringt die zusätzliche fünfte Saite doch noch einmal eine andere besondere Farbe ins Spiel.

Spielen Sie ein altes Instrument oder ein neu gebautes?



Malov: Mein Instrument hat Dmitri Barjanow für mich gebaut. Er hat enorme wissenschaftliche Arbeit geleistet, hat sich viele Instrumente angeschaut, auch solche, die Violoncelli da Spalla gewesen sein könnten, aber zu Bratschen zurückgebaut wurden. Einige wenige sind noch in Originalgestalt erhalten. Meines kommt ihnen sehr nahe. Das Bach-Museum in Leipzig besitzt ein Instrument, das Bach gehört haben könnte. Aber es wird derzeit leider nicht für Konzerte zur Verfügung gestellt.

Boccherini sieht in jedem der drei Sätze eine Kadenz vor. Spielen Sie Ihre eigenen Kadenzen?



Malov: Ich weiß bis kurz vor der Kadenz nicht, was ich genau spielen werde. Und genau das macht auch eine Kadenz aus. Es muss eine sinnvolle Verbindung zum Stück hergestellt werden, aber auch letztlich zum Publikum, das gerade dem Konzert live zuhört. Deshalb bereite ich auch nichts vor. Die Kadenzen werden von mir immer aus dem Moment heraus improvisiert. (AZ)

Zur Person: Sergey Malov stammt aus St. Petersburg. Seinen ersten großen musikalischen Erfolg errang er mit der Violine beim Internationalen Louis Spohr Wettbewerb 1998. Er studierte am Mozarteum Salzburg sowie an der Berliner Hochschule für Musik „Hanns Eisler“. 2017 wurde Malov als Professor für Violine an die Musikhochschule Zürich berufen.