Sieben Tipps: Hier kann man in Neuburg besonders Frühstücken

Im trendigen Hotel, im Bistro des Hallenbades oder in gemütlichen Cafés: Das sind die Frühstückstipps der Redaktion für einen guten Start in den Tag.

"Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages", besagt ein Sprichwort, darum hat die Neuburger Rundschau besondere Frühstücks-Örtlichkeiten in der Stadt herausgesucht. Lassen Sie sich inspirieren.

In Neuburg gibt es viele Cafés und Bäckereien, die ihren Gästen mit einem leckeren Frühstück den Start in den Tag versüßen, wie auch hier im Café Mary.

Mary's Café LoungeBistr: In Marys Café am Donaukai gibt es viele verschiedene Frühstücksoptionen. Beim American Breakfast mit Pancakes und Bacon oder einem italienischen mediterranen Frühstück werden viele Geschmäcker getroffen. Doch auch Veganer und Vegetarier kommen hier auf ihre Kosten. Und auch der relativ neue Trends wie Bowls, Porridge und Bagels stehen auf der Speisekarte von Mary. Weitere Infos zum Frühstücksangebot unter der Internetseite von Marys Café.