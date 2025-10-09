Tagt der Neuburger Stadtrat demnächst im Landratsamt?

Im Neuburger Rathaus ist zu wenig Platz. Zumindest, wenn ab der nächsten Wahlperiode 40 Personen im Stadtrat sitzen. Das Gremium wächst an, weil Neuburg an sich wächst. Über 30.000 Einwohner sorgen dafür, dass künftig mehr Menschen über die Entwicklungen der Stadt entscheiden. Die Frage ist nur: Wo sollen sie tagen?

Viele Ideen werden derzeit diskutiert. Der Boxenstall hat zu schlechte Akustik, der Kongregationssaal müsste ebenfalls mit Technik ausgestattet werden. Im Kolpingsaal wird man wohl mit anderen Veranstaltungen konkurrieren und bei den Maschinenringen würde man sich vermutlich nur gegen Gebühr einmieten können.

Hans Mayr schlägt Markthalle am Schrannenplatz als Tagungsort für Neuburg vor

Zuletzt hatte Stadtrat Hans Mayr aus der CSU-Fraktion die Markthalle als Vorschlag ins Spiel gebracht. Im Obergeschoss der Halle am Schrannenplatz könnte seiner Meinung nach das Gremium im Herzen der Stadt zukunftsträchtige Entscheidungen treffen. Die Symbolik wäre ein netter Nebeneffekt.

Doch im Ältestenrat überzeugte diese Idee nicht als schnelle Lösung. „Ich finde den Gedanken gut, aber wenn wir die Markthalle anfassen, wird das nicht nur schnell in die Millionen gehen, sondern eine regelrechte Kettenreaktion auslösen“, sagte Oberbürgermeister Bernhard Gmehling (CSU) auf Nachfrage. Denn seiner Meinung nach müsste die Halle, die übrigens 1984 einen Architekturpreis erhalten hat, städtebaulich gemeinsam mit dem Schrannenplatz entwickelt werden. Zudem würde wohl auch der Nahwärme-Anschluss und damit Baustellen in der Innenstadt ein Thema werden.

Im Herbst fällt Entscheidung des Neuburger Stadtrats über Landratsamt-Variante

Deutlich einfacher umzusetzen ist eine Idee, die nun Bürgermeister Peter Segeth im Ältestenrat vorgebracht hat. Der Stadtrat Neuburg soll fürs erste im großen Sitzungssaal im Landratsamt tagen. Dort ist logischerweise für diesen Zweck alles bereit: Tontechnik, Präsentationsmöglichkeiten, ausreichend Bestuhlung und Infrastruktur mit Parkplätzen und Verköstigung. „Wir müssten uns nur überlegen, wie wir unsere Unterlagen und alles Relevante für die Sitzungen dorthin bringen, aber das ist lösbar“, so Gmehling.

Das Landratsamt hat laut Pressesprecher Jonas Faller bereits Bereitschaft dafür signalisiert. Kostentechnisch würde die Stadt auch günstig fahren. Lediglich 150 Euro pro Sitzung würde Landrat Peter von der Grün von der Stadt an Aufwandsentschädigung verlangen. Allerdings wird er selbst nicht mehr im Amt sein, wenn es wirklich an die Umsetzung geht.

Noch im Herbst soll der amtierende Stadtrat über diese Variante entscheiden.