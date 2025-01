So könnte die Donau als Wärmequelle angezapft werden

Sonne, Wind, Erde und eben auch Wasser - sie alle bieten sich hervorragend an, um daraus Energie zu gewinnen. Während in Neuburg schon fleißig Solarparks gebaut wurden und auch die Möglichkeit eines Windkraftwerkes bereits vor Jahren geprüft wurde, spielte bisher das Wasser in den Überlegungen kaum eine Rolle. Das änderte sich im September 2023, als Stadtrat Hans Mayr (CSU) beantragte, eine Arbeitsgruppe zu bilden, die genau dies überprüfen soll. Nämlich, ob die Donau als neuer Wärmelieferant genutzt werden kann. Zusammen mit einem Team der THI wurden alle Aspekte unter die Lupe genommen - und die ersten Ergebnisse nun vorgestellt.

