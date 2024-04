Neuburg

18:00 Uhr

So soll die Grund- und Mittelschule im Englischen Garten erweitert werden

Die Grund- und Mittelschule im Englischen Garten in Neuburg platzt aus allen Nähten. Mit umfangreichen Erweiterungen soll das Problem gelöst werden.

Von Anna Hecker

Von Anna Hecker

Mittlerweile platzt sie aus allen Nähten: Die Grund- und Mittelschule im Englischen Garten ist seit Jahren ein Sorgenkind der Stadt. Denn die Schülerzahlen nehmen ständig zu, es gibt immer weniger Platz für die Klassen. Auch bei dem Mittagsangebot können die Schülerinnen und Schüler nur noch mit einer genauen zeitlichen Taktung versorgt werden, die Mensa wäre sonst viel zu klein. In der jüngsten Sitzung des Bauausschusses lag nun ein Konzept vor, wie man die Schule in den kommenden Jahren zukunftsfähig machen kann.

Schon 2017 hatte die Schulleitung der Bildungsstätte im Englischen Garten Alarm geschlagen. Es sei in den kommenden Jahren mit stetig wachsenden Schülerzahlen zu rechnen, dafür gebe es weder ausreichend Klassenräume, Räume für die Verwaltung, noch Arbeitsbereiche für das Personal. Zudem muss ab 2026 eine Ganztagsbetreuung bei Grundschülern garantiert werden. Doch auch hier fehlt es an Gruppenräumen für die Ganztagsklassen und die Nachmittagsbetreuung.

