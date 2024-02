So war die Eröffnung der neuen Postfiliale im Neuburger Schwalbanger

Plus Der Geldtransporter kam nicht und die Postbank musste etliche Kunden vertrösten. Die neue Filiale an der Paul-Winter-Straße soll den Standort sichern.

Wenn der Eröffnungstag zum Maßstab wird, dann ist der neue Standort von Postbank und Post nicht ganz schlecht. Zum Start am Aschermittwoch strömten deutlich mehr Kunden als üblich ins neue Bankhaus an der Paul-Winter-Straße. Es gab nur ein Problem: Es war kein Geld da und die Automaten funktionierten noch nicht.

Armend Dragidella, der stellvertretende Filialleiter, musste deshalb seine ganze Kompetenz als Krisenmanager aufbieten, um den einen oder anderen verärgerten Besucher zu beruhigen. Der Geldtransporter sei trotz Vereinbarung am Vormittag nicht eingetroffen. Und den drei Auszahlung-, Einzahlungs- und Überweisungsautomaten fehlte noch die Freischaltung über den zentralen Knotenpunkt in Frankfurt.