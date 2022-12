"Unsere Neuburger Stadtwerke haben Zeiten wie diese noch nicht erlebt"

Plus Gasmangellage, Versorgungssicherheit, Notfallpläne: Im Interview blickt Stadtwerkeleiter Richard Kuttenreich zurück auf das Energiejahr 2022 und wirft einen Blick nach vorne.



Das Jahr 2022 ist fast zu Ende. Wenn Sie das Jahr der Stadtwerke in zwei kurzen Stichwörtern zusammenfassen müssten, welche wären das?



Richard Kuttenreich: Aufregend dramatisch oder dramatisch aufregend.