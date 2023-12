Diese Gottesdienste finden am Heiligen Abend in Neuburg statt

Für alle Gläubigen sind die Weihnachtsgottesdienste ein Muss. Auch dieses Jahr werden in Neuburg wieder besinnliche Gottesdienste gehalten, einige davon für Kinder.

Für viele Neuburger und Neuburgerinnen gehört es mit zur Tradition, an Weihnachten in die Kirche zu gehen, gemeinsam Weihnachtslieder zu singen und die Geburt Jesu zu feiern. Deshalb gibt es auch dieses Jahr zahlreiche Angebote der Kirchen, um die Weihnachtstradition für Jung und Alt zu einem besinnlichen Erlebnis zu machen.

Kindergottesdienste: Bereits am 23. Dezember findet um 16.30 Uhr in der Heilig-Geist-Kirche ein Gottesdienst für die Jüngsten unter dem Motto "Komm zur Krippe" statt. "Ihr Kinderlein kommet" heißt es dann am Heiligen Abend wieder in der evangelischen Christuskirche. Neben den festlichen Weihnachtsgottesdiensten findet dort dieses Jahr auch wieder ein Familiengottesdienst mit Kinderkrippenspiel statt. Los geht es um 16 Uhr. In der evangelischen Apostelkirche findet um 15.30 Uhr ein Familiengottesdienst mit Musical statt.

Die Krippenspiele sind für die Kinder ein Highlight

Auch die Katholiken von St. Peter feiern am 24. Dezember um 16.30 Uhr mit einem Krippenspiel für Kinder und Familien bei der Krippe am Schwalbanger die Geburt Christi. Die Kinder präsentieren das klassische Krippenspiel, dabei wird nicht nur die Geschichte aufgeführt, sondern es wird auch gesungen. Besonders eingegangen wird dieses Jahr auf das Thema Frieden. In Ried findet um 16 Uhr ebenfalls eine Krippenfeier statt. In der Heilig-Geist-Kirche startet eine Krippenfeier um 15.30 Uhr.

Im Freien: Die Christuskirche veranstaltet gemeinsam mit der katholischen Kirche St. Peter außerdem einen ökumenischen Open-Air-Weihnachtsgottesdienst am Karlsplatz. Stattfinden wird dieser an Heiligabend von 17.30 bis 18.30 Uhr. Die Kirche St. Peter veranstaltet zudem um 15 Uhr eine Waldweihnacht beim Parkplatz am Brandlbad.

Gottesdienst einmal ganz anders: Waldweihnacht und Weihnachten am Karlsplatz

Besondere Christmetten und Christvespern: Festlich wird es ab 17.45 Uhr an der Christuskirche. Vor der Christvesper um 18 Uhr findet ein feierliches Bläseranspiel des Posaunenchors auf dem Balkon der evangelischen Christuskirche statt. In der Apostelkirche findet die Vesper um 17.30 Uhr statt. Wer statt am Nachmittag in die Kirche zu gehen, den Weihnachtsabend mit einem Kirchenbesuch ausklingen lassen möchte, der kann die Christmette mit besonderer musikalischer Gestaltung in der evangelischen Schlosskapelle besuchen. Stattfinden wird die Christmette von 22.30 bis 23.30 Uhr.

Besonders musikalisch wird die Christmette in St. Peter um 22.30 Uhr. Der Kirchenchor gestaltet die Pastoralmesse in G von Kempter für Soli, Chor, Orgel und Orchester und das "Transeamus" von Schnabel. In der Heilig-Geist-Kirche findet am Heiligen Abend um 17 Uhr eine Mette für Senioren statt, um 22 Uhr die Christmette. In St. Augustin findet die Christmette um 18 Uhr statt.