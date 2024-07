Streit um E-Zigarette in Neuburg eskaliert

Ein Streit um eine entwendete E-Zigarette eskalierte am Dienstag in der Monheimer Straße in Neuburg. Hierbei geriet zunächst ein zwei Neuburger aneinander. Der 16-Jährige nahm den 17-Jährigen zunächst in den Schwitzkasten und verpasste ihm einen Schlag ins Gesicht. Danach trat er mit dem Fuß gegen seinen Kontrahenten. Der Geschädigte wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert, er erlitt leichte Verletzungen.

Polizei nimmt den Täter fest

Der Täter entfernte sich vom Tatort, konnte jedoch durch eine Polizeistreife an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Offensichtlich beeindruckte den jungen Mann das Erscheinen der Polizei jedoch nicht. Er bedrohte in weiterer Folge einen Zeugen des Vorfalls per Snapchat, was wiederum der Polizei zur Kenntnis gelangte. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Ingolstadt wurde der junge Mann daraufhin vorläufig festgenommen. Er wird heute dem Ermittlungsrichter vorgeführt. (AZ)