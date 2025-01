Streit um neues Huba-Dach: Wer hat sich hier vermessen?

Im Streit um den neuen Dachstuhl auf dem Huba-Haus wehren sich die Eigentümer gegen den Vorwurf, sich nicht an die genehmigten Pläne gehalten zu haben. Wie berichtet, ist die Baustelle am Elisenplatz seit Wochen stillgelegt. Die Stadt bemängelt, dass der Dachstuhl, entgegen der Vorgaben, höher geworden ist als das Nebengebäude, und das im sensiblen Bereich am Fuße des Neuburger Schlosses. Die Bauherren halten dagegen - und der Bauausschuss steht vor einer schwierigen Abwägung.

Andreas Zidar Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Dachstuhl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bernhard Gmehling Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis