Stromausfall im Neuburger Parkbad: Plötzlich wird es in der Sauna dunkel

Ein kurzzeitiger Stromausfall am Sonntagabend in Neuburg hat unter anderem auch im Parkbad die Lichter ausgehen lassen. Wie Werkleiter Ernst Reng auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt, gab es eine technische Störung in einer Trafostation an der Parkschule. In der Folge fiel im Umkreis an manchen Stellen der Strom aus. Betroffen waren laut Reng neben der Schule, die am Sonntagabend ohnehin leer stand, und wenigen privaten Haushalten auch das angrenzende Parkbad.

Stromausfall im Neuburger Parkbad

Dort kam es gegen 19.20 Uhr zu bemerkenswerten Szenen, wie Bäderchef Maik Müller erzählt. Infolge des Stromausfalls gingen die Lichter im Hallenbad aus, unter anderem auch in der Sauna. Dort, im textilfreien Bereich, standen, saßen oder lagen die Gäste also plötzlich im Dunklen. Wobei es laut Müller „nicht zappenduster“ wurde. Denn das Hallenbad besitzt für genau solche Fälle einen Batterieraum, der Energie für eine Notbeleuchtung liefert. So wiesen zumindest einige Behelfslichter den Weg zu den Ausgängen.

Nach Stromausfall muss das Neuburger Hallenbad geräumt werden

Nach dem Stromausfall stellten die Verantwortlichen vor Ort schnell fest, dass nicht nur eine Sicherung herausgesprungen war, sondern man es mit einem größeren Problem zu tun hat. Wann der Strom wieder fließen würde, war unklar. Also entschied man sich dafür, das Bad zu räumen - zumal die Badezeit ohnehin um 20 Uhr endete. Mitarbeitende gingen in den Saunabereich und geleiteten die übrigen Badegäste zu den Umkleiden, so Müller. Nach seinen Angaben blieben alle ruhig und das Hinausbegleiten verlief „gesittet“. Der Bäderchef kann sich nicht daran erinnern, dass man das Neuburger Hallenbad schon einmal auf diese Weise räumen musste.

Die Stadtwerke bekamen das technische Problem letztlich schnell in den Griff. Laut Werkleiter Reng entstand kein großer Schaden und nach etwa einer halben Stunde floss der Strom wieder.