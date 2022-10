Neuburg

Suchen und präsentieren: Wie sich die Neuburger AZUBI-Messe gewandelt hat

Reges Treiben an allen Messeständen. Neu dabei war die Neuburger Firma Schulz. Frauen sitzen dort zwar noch nicht am Steuer der schweren Baumaschinen, aber in der Disposition und in der Bauleitung hat auch das weibliche Geschlecht bereits Fuß gefasst.

Plus Die Neuburger AZUBI-Messe schafft Nähe zwischen Ausbildungsbetrieben und den Schülerinnen und Schülern. Heuer wird wieder einmal deutlich, wie sich die Messe gewandelt hat.

Samstag kurz nach Neun. Die Parkhalle ist gerammelt voll. So manche Jugendliche schlafen zu der Zeit meist noch. An diesem Samstag im Oktober aber scheinen sie alle zur AZUBI-Messe gekommen zu sein. Die 64 Messestände sind umringt von jungen Menschen. Viele von ihnen sind zusammen mit ihren Eltern unterwegs. Auch die 16. Ausgabe der Neuburger Ausbildungsmesse hält, was sie verspricht: Sie ist Mittler zwischen Ausbildungsstelle und zukünftigen Auszubildenden. Ein Türöffner der ganz besonderen Art.

