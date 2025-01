Täter flüchtet: versuchter Einbruch in Neuburger Tabakladen

Ein bislang unbekannter Täter hat Freitagfrüh, 31. Januar, versuchte, in einen Tabakladen in der Rosenstraße einzubrechen. Das geht aus einem Polizeibericht hervor.

Gegen 1 Uhr bemerkte der Ladeninhaber den Mann, wie dieser mit einem Werkzeug versuchte, ein Fenster des Geschäfts aufzuhebeln. Am Fenster entstand ein Schaden von rund 150 Euro. In den Laden gelangte der Täter nicht. Beim Eintreffen der Polizei flüchtete der Unbekannte zu Fuß in Richtung Luitpoldstraße.

Versuchter Einbruch in Neuburg: Täter flieht unerkannt

Eine Fahndung verlief erfolglos. Er wurde wie folgt beschrieben: 20 bis 30 Jahre alt, 170 bis 185 Zentimeter groß, schlanke Figur; bekleidet war er mit einer dunkelroten Steppjacke und einer hellgrauen Mütze. Er führte einen schwarzen Rucksack mit sich. Sachdienliche Hinweise hierzu nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)