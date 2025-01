Tag der offenen Tür im Montessori-Kinderhaus Neuburg

Vor Kurzem öffnete das Montessori-Kinderhaus in Ried die Türen. Von 10 bis 12 Uhr hatten große und kleine Besucher die Möglichkeit das Haus kennenzulernen. Zahlreiche Aushänge gaben Informationen über die Philosophie von Maria Montessori, auf der die Arbeit und der Alltag im Haus fußt. Doch nicht nur theoretisch gab es viel zu entdecken. So gab es für die Großen Führungen durchs Haus und weiterführende Informationen von den Erzieherinnen und für die kleinen Gäste viel zum Ausprobieren. Einige Kinder bastelten im hauseigenen Werkraum zum Beispiel Schneekugeln oder experimentierten mit Geräuschdosen. Andere versuchten sich an Montessori-Material wie dem Rosa Turm. Die familiäre Stimmung im Haus ist nicht zuletzt dem Konzept des Hauses geschuldet. Ein Teil dessen ist, dass die Eltern aktiv an der Kindergarten-Zeit ihrer Kinder teilhaben. Am Tag der offenen Tür waren daher neben Interessierten auch aktuelle Kindergarten-Kinder vor Ort, sowie Ehemalige. Die Leiterin des Hauses, Kerstin Stöckl-Mottl, freut sich über die gute Resonanz. "Das Kinderhaus stellte sich im letzten Jahr großen Herausforderungen. Es ist uns gelungen, einen Ort zu schaffen, in dem sich vor allem die Kinder, die Mitarbeitenden, aber auch die Eltern wohlfühlen können", erklärt Stöckl-Mottl, die seit November letzten Jahres in ihrer Funktion ist. Das integrative Kinderhaus bietet in zwei Gruppen je zwölf Kindern und vier Kindern mit besonderem Förderbedarf Raum, zu wachsen. "Uns ist eine wohlwollende Atmosphäre wichtig. Eine individuelle und situationsorientierte Erziehung ist dabei essenziell", erklärt die Leiterin und führt ein Zitat von Maria Montessori an: „Die Aufgabe der Umgebung ist es nicht, ein Kind zu formen, sondern ihm zu erlauben, sich zu offenbaren." Nach dieser und anderen Ideen der Reformpädagogin beschreiben die Erzieherinnen im Haus ihre Arbeit, so Stöckl-Mottl. "Wir freuen uns über kleine Meilensteine in der kindlichen Entwicklung, die wir begleiten dürfen", erklärt sie.

