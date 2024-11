Tatverdächtige nach Brandlegung in Neuburg in Haft

Am 10. Oktober versuchte eine Person, den Fensterrahmen eines Hauses in Neuburg in Brand zu setzen. Die Kriminalpolizei Ingolstadt übernahm daraufhin die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Vorfalls. Am Donnerstag nahmen die Beamten eine 58-jährige Frau aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft ordnete ein Haftrichter noch am selben Tag die Untersuchungshaft an.

Umfangreiche Ermittlungen: Kripo Ingolstadt nimmt 58-Jährige aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen fest

Der Vorfall im Oktober wurde von einem Bewohner eines Reihenhauses in der Prachatitzstraße festgestellt, der Rauchgeruch aus dem Erdgeschoss wahrnahm und an einem dortigen Fensterrahmen dann Glutreste fand, die er eigenständig löschte. Wie sich damals bei einer Untersuchung der Brandermittler der Kriminalpolizei Ingolstadt herausstellte, wurde der Fensterrahmen vermutlich mit einer Brennpaste bestrichen und dann in Brand gesetzt. Der Sachschaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag, verletzt wurde niemand (AZ).