Tot oder nicht? "Ein gemeiner Trick“ zeigt amüsante Verwirrspiele auf der Bühne

Im Rahmen der Starken Stücke kommt auch die Krimikomödie "Ein gemeiner Trick" auf die Bühne. Bei der Inszenierung können nicht nur Tote wieder "lebendig" werden.

Einen überaus launigen, höchst kurzweiligen Abend bescherte David Foleys Stück „Ein gemeiner Trick“ den Gästen des Neuburger Stadttheaters. Unter der Regie von Marion Kracht – bekannt als Schauspielerin unter anderem in „Babylon Berlin“ – bot die spritzige Kriminalkomödie als Produktion von Tourerleben gelungene Unterhaltung und das notwendige Maß an Spannung – zur hellen Begeisterung der Theaterbesucher im restlos ausverkauften Haus.

Die verwirrende Geschichte um Erpressung, um Raub, Mord und Wiederauferstehung mit Ulrike Frank als Camille Dargus, Carsten Hayes als ihren Wachmann Ted und Lukas Sauer als Kellner Billy fesselte das Publikum von Beginn an. Ulrike Frank sorgte mit viel Ausdruck, Humor und mitreißender Vitalität als erfolgreiche New Yorker Power-Frau Camille Dargus für Tempo und Esprit. Ihr jugendlicher One-Night-Stand Billy, dargestellt von Lukas Sauer, entpuppte sich schnell als perfider Erpresser und im Laufe des Abends dann auch als heimtückischer Strippenzieher im spannenden Spiel um Geld und Zukunft.

"Ein gemeiner Trick" wird im Neuburger Stadttheater gezeigt

Lukas Sauer, der in der ersten Hälfte vor allem mit Textsicherheit und jugendlicher Schönheit überzeugen konnte, fand in der zweiten Hälfte immer mehr den richtigen Ton eines raffinierten Kriminellen – amüsiert von den eigenen, höchst kreativen Ideen. Den Dritten im Bunde, Camilles Wachmann Ted, gab Carsten Hayes ab. Gekonnt spielte er den reichlich naiven, privat sowie finanziell gescheiterten Angestellten von Camille, der sich in den hübschen Billy verliebt hatte und deshalb zu beinahe jeder Schandtat bereit war.

So nahm denn der Abend voller Überraschungen oder auch das Unglück seinen Lauf. Die Zuschauer wussten oftmals nicht, ob sie ihren Augen trauen konnten, denn plötzlich tauchte der doch eben erst von Ted erstochene und zerstückelte Billy wieder auf. Dafür kam dann Billy zu Tode. Doch nicht einmal das tat dem „Vergnügen“ der auf den ersten Blick eher leichten Unterhaltung einen Abbruch. Um mit den Worten von Billy zu sprechen, war das Beste an diesem Spiel, dass man nicht wusste, was man empfinden sollte. Amüsieren, genießen, nachdenken, wieder kommen!

