Medizinischer Notfall: Busfahrer stirbt nach Unfall in Neuburg

Ein schwerer Busunfall am späten Samstagabend an der Kreuzung Ingolstädter-Monheimer Straße hat ein Todesopfer gefordert, erheblichen Schaden verursacht und in Neuburg für große Bestürzung gesorgt. Gegen 22.50 Uhr war ein 60-jähriger Neuburger mit einem leeren Reisebus von der Schlösslwiese in Richtung Monheimer Straße ausgefahren, nachdem er zuvor die Teilnehmer einer Skifreizeit abgesetzt hatte. Beim Überqueren der Kreuzung trat nach Angaben der Polizei ein medizinischer Notfall ein. Der Mann verlor die Kontrolle über das leere Fahrzeug, raste ungebremst in eine Ampel, einen Stromverteilerkasten sowie den Vorgarten eines Restaurants, überwand sogar eine kleine Mauer, setzte dort auf und kam erst unmittelbar vor einem Möbelgeschäft zum Stillstand.

Der Busfahrer aus Neuburg hat einen medizinischen Notfall erlitten

Ersthelferinnen und Ersthelfer aus dem nahegelegenen Lokal hatten noch im Fahrzeug Wiederbelebungsmaßnahmen bei dem bewusstlosen Fahrer eingeleitet. Als dieser über die Fahrerseite mithilfe eines Spineboards aus dem Bus geborgen werden konnte, setzten die inzwischen eingetroffenen Rettungskräfte die Versorgung des Neuburgers im Rettungswagen fort, bevor dieser ins Klinikum Ingolstadt gebracht wurde. Dort starb er wenig später.

Besonders tragisch: Unter den Einsatzkräften der Feuerwehr Neuburg befanden sich der jüngere Bruder des Todesopfers und dessen Sohn. Beide wurden daraufhin vom Einsatzgeschehen freigestellt. Auch der Zwillingsbruder war bereits kurz nach dem tragischen Zwischenfall zur Unfallstelle geeilt. Der Rettungsdient organisierte die Betreuung der Angehörigen. „Solche Einsätze sind auch für die Rettungskräfte eine enorme Belastung“, erklärte Markus Rieß, der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Neuburg. „Deshalb stehen Nachsorgeangebote bereit, um das Erlebte gemeinsam zu verarbeiten.“

Die Unfallstelle an der tagsüber belebten und hoch frequentierten Kreuzung in der Nähe der Donaubrücke wurde von der Neuburger Feuerwehr für mehrere Stunden taghell ausgeleuchtet, weil sich die Bergung des Busses ausgesprochen schwierig gestaltete. Die Monheimer Straße musste bis drei Uhr morgens ab Laisacker von der Freiwilligen Feuerwehr Ried komplett gesperrt werden.

Die Stadtwerke setzten den umgefahrenen Stromverteilerkasten instand, sodass die angrenzenden Haushalte wieder mit Strom versorgt werden konnten, während der Bauhof den Bereich um die Unfallstelle sicherte und absperrte. Gegen 1.45 Uhr hievte schließlich ein Spezialkran einer Firma aus Wolnzach den demolierten Bus von der Mauer auf ein Abschleppfahrzeug. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen der Polizei 50.000 Euro.