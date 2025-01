Transporter angefahren und davongemacht: 15.000 Euro Schaden

Auf dem Parkplatz eines Firmengebäudes in der Nördlichen Grünauer Straße ist vergangene Woche ein weißer Transporter angefahren worden. Wie die Polizei mitteilt, war das Fahrzeug über das Wochenende vor dem Gebäude geparkt gewesen. Montagfrüh wurde ein erheblicher Schaden auf der rechten Fahrzeugseite festgestellt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 15.000 Euro. Offensichtlich war ein größeres Fahrzeug daran beteiligt.

Auch in der Bahnhofstraße wurde Mittwochmittag auf dem Parkplatz vor der Klinik ein schwarzer Audi Q3 angefahren. Das Fahrzeug war dort in der Zeit von 11 Uhr bis 14.35 Uhr auf dem Hebammenparkplatz abgestellt. Als die Besitzerin wieder zu ihrem Auto kam, stellte sie einen Streifschaden an der hinteren rechten Fahrzeugseite fest. Die Schadenshöhe beläuft sich auf 2500 Euro.

Hinweise in beiden Fällen nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)