Trinkwasser in Neuburg und Oberhausen muss erneut gechlort werden

Schon wieder gibt es Verunreinigungen im Leitungsnetz der Stadtwerke. Weite Teile der Stadt Neuburg betroffen. Das Wasser muss dieses Mal nicht abgekocht werden.

Gerade mal zwei Monate musste das Trinkwasser der Neuburger Stadtwerke nicht gechlort werden. Jetzt gibt es im Leitungsnetz erneut Verunreinigungen. Eine Abkochanordnung seitens des Gesundheitsamtes konnte OB Bernhard Gmehling offenbar gerade noch abwenden. Für das bevorstehende zweite Schloßfest-Wochenende wäre dies eine Katastrophe gewesen. Man einigte sich stattdessen auf eine sofortige massive Chlorung.

Das Leitungsnetz der Neuburger Stadtwerke musste zuletzt fast ein Jahr lang durchgehend gechlort werden, weil sich ein Bazillus hartnäckig im Trinkwasser gehalten hatte. Im Wasserwerk Sehensand waren aus diesem Grund die beiden Reinwasserkammern saniert worden. Routineproben haben am Freitag ergeben, dass es erneut Verunreinigungen gibt. An zwei von 14 Entnahmestellen wurden geringfügige Konzentrationen des Keims der Gattung „Pseudomonas aeruginosa“ nachgewiesen, teilen die Stadtwerke mit. In Rücksprache mit dem Gesundheitsamt Neuburg-Schrobenhausen und der Regierung von Oberbayern habe man deshalb eine umgehende "Impuls-Chlorung" des Leitungsnetzes veranlasst.

Trinkwasser in Neuburg: Verunreinigungen im Leitungsnetz der Stadtwerke festgestellt

Betroffen ist das gesamte Trinkwassernetz der Stadtwerke Neuburg inklusive der Gemeinde Oberhausen. Ausgenommen sind Teile von Heinrichsheim, gesamt Fleischnershausen, Zell, Bruck, Maxweiler, Marienheim und Rödenhof, Bittenbrunn mit den Ortsteilen Bittenbrunn, Laisacker und Gietlhausen, ebenso der Ortsteil Bergen. Im Ortsteil Joshofen sind die Bürgerinnen und Bürger betroffen, die ihr Wasser von den Stadtwerken Neuburg beziehen, in Ballersdorf ist nur ein Straßenzug betroffen.

Für Bürgerinnen und Bürger, die unsicher sind, ob sie von der Chlorierungsmaßnahme betroffen sind, ist auf der Homepage der Stadtwerke Neuburg unter www.stadtwerke-neuburg.de ein Übersichtsplan der betroffenen Straßenzüge (rot markiert) bereitgestellt.

Wer ist betroffen? Stadtwerke Neuburg informieren Bürger über die Chlorung des Trinkwassers

Damit die Chlorierung auch in den Haushaltsanschlüssen der Gebäude noch schneller verteilt wird, ist es von Vorteil, wenn die Bürgerinnen und Bürger ihre Wasserhähne anfangs ein bis zwei Minuten laufen lassen, schreiben die Stadtwerke in ihrer Mitteilung weiter. Ansonsten sei für die Verbraucherinnen und Verbraucher nichts weiter zu veranlassen. Das heißt: Das Trinkwasser muss nicht abgekocht werden und kann bedenkenlos verwendet werden.

Sollten die Bürgerinnen und Bürger noch weitere Fragen haben, stehen die Stadtwerke Neuburg mit einer Hotline auch außerhalb der üblichen Geschäftszeiten für Rückfragen unter Telefon 08431/509-0 zur Verfügung. (clst/AZ)