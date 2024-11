Trotz Baustelle: Die Neuburger Innenstadt bleibt gut erreichbar

Mit dem Nahwärme-Projekt der Stadtwerke ist Neuburg bekanntermaßen Vorreiter und landesweiter Beispielgeber. Während viele Städte gerade anfangen, sich mit Wärmeplanungen zu beschäftigen, wird in der Ottheinrichstadt seit Jahren erfolgreich gebaut. Die Kehrseite des sinnvollen Umwelt- und Zukunftsprojekts sind aber die einhergehenden Baustellen. Gerade die innerstädtische Münchener Straße war in den vergangenen Monaten besonders betroffen.

Diese Woche haben nun die finalen Arbeiten am Teilstück zwischen Oswaldplatz und Eybstraße begonnen. „Mit diesen 130 Metern schaffen wir den bedeutenden Lückenschluss von insgesamt fünf Kilometern zwischen der Firma Rockwool und dem Knotenpunkt in der Bürgermeister-Sing-Straße“, erklärt Werkleiter Ernst Reng und ergänzt: „Das ist ein echter Meilenstein, denn damit schaffen wir die Voraussetzung dafür, dass industrielle Kaminabwärme in die Haushalte kommen kann“.

Im Bewusstsein, dass in den kommenden vier Wochen auch die wichtige Einkaufszeit vor Weihnachten beginnt, wurde bei den Planungen größten Wert daraufgelegt, dass gute Erreichbarkeiten bestehen bleiben. „Es ist auch hier unser Ziel, die Menschen gut an der Baustelle vorbei zu führen und ausreichend Parkplätze zu bieten“, betont Bürgermeister Peter Segeth und Stadtmarketing-Geschäftsführer Nils Lahn fügt an: „Durch die neue Baustelle fällt nicht ein einziger Parkplatz weg und auch die wichtige Fürstgarten-Tiefgarage ist jederzeit uneingeschränkt nutzbar.“

Die Neuburger Geschäftswelt bleibt trotz Baustellen jederzeit erreichbar

Tatsächlich ist sowohl der Fürstgartenparkplatz als auch die große nebenan liegende Tiefgarage durchgehend frei anfahrbar. Hinzu kommt, dass auch die wichtige Nord-Süd-Verbindung von der Luitpoldstraße am Modehaus Bullinger vorbei in die Eybstraße jederzeit nutzbar ist.

Um die Baustelle bereits nach gut vier Wochen wieder räumen zu können, setzen die Stadtwerke gleichzeitig zwei Bautrupps ein, die sich aus beiden Richtungen rasch entgegenkommen. Und natürlich wurden die anliegenden Gewerbebetriebe im Vorfeld umfassend informiert.

Die Neuburger Geschäftswelt ist gut vorbereitet auf die Vorweihnachtszeit und freut sich auf regen Besuch. Stadt und Stadtmarketing schaffen mit der Neuburger Weihnacht zudem attraktive Anlaufpunkte und das stellen auch 130 Meter Baustelle nicht infrage. (AZ)