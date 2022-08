Neuburg

Überlegungen für den Herbst: Wird das Neuburger Parkbad zum Impfzentrum?

Plus Noch ist unklar, ob das Neuburger Parkbad in diesem Winter geschlossen bleibt. Doch das Gesundheitsamt hat das Bad bereits als möglichen zweiten Impfstandort im Blick.

Von Andreas Zidar

Blickt man auf den kommenden Herbst, herrscht vor allem eines – Ungewissheit. Zwei Fragen dürften in einigen Wochen im Vordergrund stehen: Wird das Gas reichen? Und türmt sich wieder eine Corona-Welle auf? In Neuburg vereinen sich diese beiden Fragen möglicherweise an einem Standort – dem Parkbad. Aktuell ist vollkommen ungewiss, was in den Räumlichkeiten am Ludwig-Thoma-Platz heuer vor sich gehen wird. Möglich ist vieles. Zu der Frage, ob und in welcher Form es dort einen Badebetrieb geben wird, gesellt sich nun eine weitere Option: die eines Impfzentrums.

