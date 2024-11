UGG baut Glasfaser nicht in Neuburg Nord aus

Der Glasfaserausbau in Neuburg durch das Ismaninger Unternehmen Unsere Grüne Glasfaser (UGG) sorgte jüngst bei einigen Bürgerinnen und Bürgern für Verwirrung. In den Sozialen Medien war die Rede davon, dass Vertreter der UGG in Bittenbrunn und Laisacker unterwegs seien und dort Glasfaseranschlüsse anbieten würden. Das Unternehmen verneint dies und verweist auf seinen ursprünglichen Ausbauplan.

Auch an die Stadt hatten sich bereits verunsicherte Anwohner aus Bittenbrunn gewendet, die nach eigener Aussage von Mitarbeitern der UGG angesprochen wurden, dass man in dem Neuburger Stadtteil ausbauen wolle und dort Glasfaser-Verträge abgeschlossen werden könnten. Auf explizite Nachfrage teilt UGG mit, dass keine Mitarbeiter der UGG in Bittenbrunn auf Kundenakquise sind. Außerdem sei von UGG generell nicht geplant, nördlich der Donau auszubauen.

UGG bestätigt ursprüngliche Ausbaupläne für Glasfaser in Neuburg

Aktuell konzentriere sich das Unternehmen auf den Ausbau in Partition 2, wie ein Unternehmenssprecher weiter mitteilt, dort werde gerade verstärkt ausgebaut. In Partition 1 werde der Tiefbau bald abgeschlossen, die Hausanschlüsse seien bereits gebaut. Der nächste Schritt sei nun, die Glasfaser „einzublasen“ und diese an einen Hauptverteiler anzuschließen. „Sollte das Wetter mitspielen, startet der Ausbau in Partition 3 demnächst“, so der Unternehmenssprecher.

UGG hatte erst vor zwei Wochen mitgeteilt, dass man erneut in die Angebotsphase treten möchte und Ende November Infostände in der Neuburger Innenstadt anbieten will. Zuvor hatte es in Neuburg Verwirrung um die Ausbaupläne gegeben, da das Unternehmen bei einem Pressetermin im Mai verkündet hatte, in Gebieten, in denen schon andere Firmen den Glasfaserausbau vorantreiben, nicht mehr aktiv zu werden, also keine Gebiete zu überbauen. Dies hätte bedeutet, dass einige der ursprünglich geplanten Ausbauflächen wegfallen, da in der Zwischenzeit bereits von DSLmobil mit Überschneidungen Glasfaser verlegt wurde. UGG teilt nun mit, „wir halten uns an die mit der Gemeinde getroffenen Vereinbarungen“.