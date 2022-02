Ukraine-Krieg

12:14 Uhr

Weitere Eurofighter aus Neuburg verstärken die Nato-Außengrenze

Eurofighter des Taktischen Luftwaffengeschwaders 74 aus Neuburg sichern aktuell den Luftraum über Rumänien - in direkter Nähe zur Ukraine.

Plus Der Angriff in der Ukraine hat Auswirkungen auf den Einsatz des Neuburger Geschwaders in Rumänien. Drei weitere Eurofighter starten, um die NATO-Außengrenze zu verstärken.

Von Andreas Zidar

Der russische Angriff auf die Ukraine hat Auswirkungen auf den Einsatz des Luftwaffengeschwaders 74 aus Neuburg. Wie berichtet, befinden sich derzeit 60 Soldatinnen und Soldaten sowie drei Eurofighter aus der Region in einem NATO-Einsatz in Rumänien - einem Nachbarland der Ukraine. Aufgrund der aktuellen Entwicklungen erhalten diese Kräfte nun Unterstützung.

